Congo-Kinshasa: Défis et enjeux de la rumba congolaise inscrite au patrimoine de l'UNESCO/RDC - Marcel Ngoyi invite les autorités à renforcer l'encadrement des artistes musiciens pour mériter cette reconnaissance internationale

*Répondant à une interview de la chaîne de télévision RTVS 1, Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur Général du Quotidien La Prospérité, a étayé son point de vue sur l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine universel de l'UNESCO et la nomination des artistes d'origine congolaise, Maître Gims et Dadju, comme Ambassadeurs de la Rumba Congolaise à travers le monde. C'est en raison de ce mérite reconnu de la dimension culturelle du Congo, outre les richesses et du sous-sol, que durant son intervention, il a vanté le mérite de la culture congolaise qui est aussi importante que les mines, car elle constitue une richesse incommensurable pour la RDC. Il a également sensibilisé les autorités compétentes pour l'encadrement des artistes ainsi qu'à la conscientisation de ces derniers par un travail de qualité à réaliser pour porter haut la Rumba congolaise.

Place des artistes

Face à cette problématique, Marcel Ngoyi affirme que depuis plusieurs années, est reléguée au second degré suite à un problème d'organisation, de structure et de moral. Compte tenu de la dimension technique et artistique, il se pose une carence de studios d'enregistrements et d'équipements appropriés. Sur ce, les artistes son butés à ces contraintes et tous ne parviennent à produire des opus de qualité.

Pourtant, les structures en charge de l'encadrement ces artistes devraient y veiller minutieusement et y accorder une attention particulière.

Pour ce faire, il est actuellement impératif de Saisir cette occasion pour élever la culture au rang des secteurs stratégiques pour le RDC.

Car, il ne suffit pas seulement d'être considéré comme pays phare de la Rumba, mais cela exige un investissement, si l'on tient à avoir des artistes de qualité, avec une production adaptée à cette reconnaissance internationale.

Selon lui, en effet, le Président de la République a eu raison de saisir cette opportunité par la désignation de ces deux musiciens qui représenteront la République à ce niveau de responsabilité.

Documentation de la rumba congolaise

Par manque de documentation qui retrace l'évolution nette de la rumba congolaise, l'Editeur-Directeur Général de La Prospérité a suggéré la conception des manuels qui enseigneront sur les personnalités illustres de quelques artistes musiciens congolais notamment, Papa Wemba, Tabu Ley, Franco Luambo et de tant d'autres artistes de l'époque.

Ce, dans l'objectif que leurs noms soient inscrits dans annales de l'histoire, à cause de la cartographie vaste en matière de culturel qu'ils ont tracés.

Mais aussi, Marcel Ngoyi préconise la diffusion des films et d'autres mécanismes reconnaissant leur mérite ainsi que de leurs œuvres.

A cela, il recommande aux autorités compétentes d'immortaliser et conscientiser les artistes musiciens pendant qu'ils sont vivants de sorte qu'ils partagent leur savoir. Ce qui, d'ailleurs, va enrichir cette documentation.

"La politique culturel du Congo doit repensée et adapté à l'ère du numérique afin que la Rumba demeure ce patrimoine mondiale ", a-t-il conclu.