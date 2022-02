Gabon: Lancement du FIG par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME

Le pilier Gabon-Industriel s'enrichit avec la création du Fichier Industriel du Gabon (FIG). Il a été réalisé par Guimex Consulting, une Petite et Moyenne Entreprise (PME) gabonaise.

La cérémonie du lancement officiel a eu lieu ce jeudi 10 février 2022 et présidée par le Ministre Hugues Mbadinga Madiya du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Ce fichier industriel a pour objectif, de rendre disponible en temps réel, tout ce qui concerne les statistiques industrielles et de faciliter l'analyse et le suivi de tout ce qui est du secteur industriel en République gabonaise. Le ministre du Commerce était accompagné d'autres membres du gouvernement dont Nicole Janine Lydie Roboty ép. Mbou de l'Economie et de la Relance et Carmen Ndaot de la Promotion des Investissements.

Le Fichier Industriel du Gabon (FIG) a été officiellement lancé ce jeudi à l' Agence Nationale de la Promotion des Investissements (ANPI) qui a servi de cadre. C'est le pilier Gabon-Industriel qui s'enrichit. Le FIG, faut-il le souligner, sert de base de données statistiques. Laquelle base de données va permettre d'organiser toute l'information autour de l'Industrie. "Pour faire des politiques publiques, il faut d'abord mesurer pour savoir avant la mise en oeuvre de ces politiques publiques. C'est un outil d'aide à la décision "fait savoir le Ministre.

Le lancement officiel du FIG est un satisfecit pour le Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises Hugues Mbadinga Madiya. Il affirme d'ailleurs que cet outil est un complément nécessaire, non seulement pour organiser l'information statistique autour de l'industrie, mais surtout un outil de promotion de l'activité industrielle du Gabon.

Ce nouveau né dans le secteur du pilier Gabon-industriel est une plus-value pour le gouvernement qui ne le cache pas. "Pour nous, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Ce fichier s'adresse à tout le monde, l'administration, au grand public qui aura accès en ligne à toutes les réalisations du pilier Gabon-Industriel. C'est un outil total qui rentre dans le cadre de la stratégie nationale de l'industrialisation et dans le cadre de la bonne gouvernance qui veut que l'Etat a le devoir de faire savoir ce qu'il fait" laisse entendre le membre du gouvernement gabonais.

Pour Collins Nguimabou, Directeur Général de Guimex Consulting, c'est une plate forme électronique, un outil de travail, une base de données électroniques sécurisées dont le but est de donner la visibilité des informations du secteur industriel gabonais à travers le monde. "Ce fichier va contribuer au renforcement des capacités relatives à la production des statistiques industrielles. Il a pour interêt, de permettre d'améliorer la collecte, la compilation, l'analyse des statistiques industrielles nationales au niveau du Gabon. Il va également contribuer au suivi, à la valorisation et la promotion de l'activité économique.

C'est outil d'aide à la décision, tient à préciser le Directeur Général de l'Industrie et de la Compétitivité, Michel Antsélevé. Il va, selon lui, permettre aux potentiels investisseurs, de pouvoir avoir une visibilité sur ce qui se passe au niveau du Gabon. Ce fichier industriel aura pour objectif, de rendre disponible en temps réel, tout ce qui relève de la statistique industrielle et faciliter l'analyse et le suivi de tout ce qui est du secteur industriel en République gabonaise.