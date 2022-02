Congo-Kinshasa: Maniema - Vie difficile à Kalima après effondrement du pont Rutchurukulu (Bourgmestre)

Le bourgmestre de la commune rurale de Kalima, Philémon Kikobya Fataki en séjour à Kindu, a plaidé mercredi 9 février pour une intervention urgente de l'autorité provinciale en faveur des habitants de cette partie du territoire de Pangi (Maniema).

D'après Philémon Kikobya, depuis que le pont Rutchurukulu s'est effondré à la suite d'une forte pluie dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier, aucune réparation n'est encore faite ; quoi qu'il ait eu le passage d'une délégation du gouvernement provincial et de l'assemblée provinciale.

Cette coupure crée actuellement une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et des produits manufacturés dans la zone. Kikobya Fataki explique :

" Le pont de la rivière Rutchurukulu emporté et la route coupée entre la commune et l'aéroport de Kikungwa situé à 12 kilomètres de la commune cause de grandes difficultés pour la population. La population ne peut pas traverser (... ) Il n'y a pas moyen d'aller avec le véhicule à l'aéroport ".

Selon lui, cette situation a de l'incidence sur le prix des aliments de première nécessité. " Cette situation aussi cause la hausse des prix très élevés des produits agricoles et manufacturé. On a même quadruplé les prix par rapport à cette situation ", a-t-il déploré.