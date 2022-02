Afrique: Armée - Le plus grand entraînement des forces navales américaines pour l'Afrique se tient dans l'océan Indien

Alors qu'une délégation officielle mauricienne a pris la mer au départ des Seychelles, mardi, pour une tournée scientifique à Bleinheim Reef aux Chagos, il est à noter que le plus important exercice annuel d'entraînement des forces navales américaines pour l'Afrique (NAVAF) se tient actuellement dans l'océan Indien.

Il s'agit de la 20e édition de l'exercice appelé Cutlass Express, parrainé par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) et mené par les NAVAF. C'est d'ailleurs aux Seychelles que la présente édition a été officiellement lancée, lundi, par le commandant David Caffrey, l'officier exécutif de la composante de réserve navale pour la NAVAF, et le lieutenant-colonel Jean Attala, le commandant des garde-côtes des Seychelles.

Selon l'ambassade américaine à Maurice, qui a communiqué sur cet exercice d'envergure, tout comme des sites internationaux spécialisés, celui-ci durera 11 jours. À savoir que Cutlass Express est le plus grand exercice d'entraînement naval de l'AFRICOM dans l'océan Indien. Il réunit les forces américaines et leurs partenaires régionaux pour partager leur expertise et leur expérience.

L'exercice a été conçu pour améliorer la coopération régionale à l'appui du code de conduite de Djibouti. Cette année, il comprend un entraînement dans le port, ainsi que des scénarios en mer et un symposium pour les hauts responsables. Ces exercices de simulation permettront de tester les capacités du navire et de ses marins à mener des opérations d'interdiction maritime contre des navires suspects, de détecter des activités illicites et de suivre les procédures de collecte des preuves. Les différents scénarios mettront à l'épreuve les compétences tactiques des nations participantes en matière de lutte contre le trafic illicite, mais ils visent également à promouvoir le partage d'informations et la coopération générale, qui permettront de renforcer durablement la sécurité et la stabilité maritimes.

"La solution aux menaces transnationales est la coopération multinationale. Et c'est exactement ce que je vois devant moi aujourd'hui, plusieurs nations et organisations réunies pour une cause commune. Je suis fier de faire partie de cet exercice de collaboration. Les efforts et le travail d'équipe que nous verrons à l'œuvre au cours des deux prochaines semaines témoignent du professionnalisme et du dévouement de nos forces", a déclaré le commandant David Caffrey lors de la cérémonie de lancement.

De son côté, le lieutenant commandant et chef du bureau de la coopération en matière de sécurité à l'ambassade des États-Unis, Matthew Kohlmann, a souligné que cette année, Cutlass Express est combiné à l'exercice maritime international (IMX) de l'U.S. Central Command et comprend 33 nations partenaires.

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de réunir autant de nations partenaires pour pratiquer des opérations, qui contribueront à la sauvegarde des eaux de l'océan Indien occidental. Chaque nation participante a travaillé dur pendant les étapes de planification de cet exercice, et maintenant nous pouvons voir tout ce travail récompensé. Les domaines maritimes mondiaux seront les bénéficiaires directs de ces efforts", a-t-il fait valoir.

Pour l'édition 2022, Maurice figure parmi les 14 nations participantes de l'Afrique de l'Est, ainsi que les Seychelles, les Comores, l'Inde, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le Rwanda et le Soudan participent à l'entraînement pour la première fois cette année. Plus de 90 gardecôtes mauriciens, ainsi que des équipes de Visit Board Search and Seizure (VBSS) prennent part à la formation, cette année, aux Seychelles, au Bahreïn et au Kenya. La semaine prochaine, certains des participants mauriciens se rendront aux Seychelles à bord du patrouilleur MCGS Barracuda et du Dornier.

Le commissaire de police adjoint, Mardaymootoo Ras- sen, et le commandant de la garde-côte nationale, l'Indien Vipin Gupta, participeront également au séminaire destiné aux cadres supérieurs au Bahreïn. "Comme les menaces maritimes touchent tous les pays et compte tenu de l'immensité des mers à surveiller, Maurice a toujours cru en une approche collaborative et coo- pérative. Cet exercice multilatéral renforcera nos efforts en matière de sécurité maritime grâce à la coopération avec des pays amis. La National Coast Guard, en déployant ses moyens maritimes et aériens pendant l'exercice, sera en mesure de renforcer son efficacité et sa synergie opérationnelle, en partageant les meilleures pratiques et expériences navales avec tous les pays participants", a déclaré l'inspecteur Cassy de la NCG.