Ile Maurice: Johnson & Johnson - Des thromboses alors que le gouvernement relativise

A.M. 31 ans, plein de vie, a succombé à une thrombose artérielle deux semaines après avoir reçu sa booster dose, Janssen. C'est ce que clament ses proches, dont sa sœur. Selon cette dernière, son frère ne souffrait d'aucune maladie. Pourtant, une notice d'information remise par l'ambas- sade de France aux Français vaccinés à Maurice met en garde contre ce vaccin.

"Une association de caillots sanguins et d'un faible taux de plaquettes (cellules qui aident le sang à coaguler) dans le sang a été très rarement observée après la vaccination par Covid-19 Vaccine Janssen. Il s'agit de cas graves avec des caillots sanguins, dans des localisations inhabituelles telles que le cerveau, le foie ; les intestins, la rate, et dans certains cas, associés à des saignements. Ces cas sont survenus dans les trois premières semaines suivant la vaccination et principalement chez des femmes âgées de moins de 60 ans.

Une issue fatale a été rapportée. Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des maux de tête sévères ou persistants ou une vision floue, des ecchymoses inexpliquées à distance du site de vaccination apparaissant quelques jours après la vaccination, si vous présentez un essoufflement, une douleur thoracique, un gonflement des jambes, ou une douleur abdominale per- sistante. Informez votre professionnel de santé de votre récente vaccination par Covid-19 Vaccine Janssen." Et de souligner que "ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité." Le formulaire de consentement remis en août 2021, à ces Français, précisait : "Que ce vaccin n'est indiqué qu'au-delà de 55 ans compte tenu des risques no- tamment thromboemboliques qu'il est susceptible de générer, qu'exceptionnellement, il peut être autorisé chez des personnes de moins de 55 ans, après avis médical circonstancie... " Et à Maurice

Selon un haut placé au gouvernement, même si une telle notice n'est pas remise aux vaccinés mauriciens, des explications sont données pendant 15 minutes avant l'injection. Et de balayer les mises en garde de l'ambassade de France "Les Français ont leur propre agenda... Rappelez-vous de leurs critiques d'AstraZenaca... " Cette notice d'information met aussi les professionnels de santé devant leur responsabilité :"Les professionnels de santé doivent être attentifs aux signes et symptômes de thromboembolie et/ou de thrombocytopénie.Les personnes vaccinées doivent consulter immédiatement un médecin si elles développent des symptômes tels qu'un essoufflement, une douleur thoracique, un gonflement des jambes ou une douleur abdominale persistante après la vaccination." Elle souligne : "Comme avec tout vaccin, la vaccination par Covid-19 Vaccine Janssen peut ne pas protéger complètement toutes les personnes qui le reçoivent. La durée pendant laquelle vous serez protégé(e) n'est pas connue."

Y a-t-il un lien de cause à effet du vaccin de Johnson & Johnson aux thromboses fatales notées ? avons-nous demandé au haut placé du gouvernement. Réponse : "Vous savez, il y a de nombreux cas de thromboses chaque année et de décès." Même parmi les bien portants ? "Oui, même parmi les bien portants."

Le 5 février, le ministère de la Santé invitait, via com- muniqué, à se faire administrer la booster dose Johnson & Johnson. Le 7 février, il émettait un autre communiqué dans lequel il informait que c'est le vaccin Moderna qui sera inoculé comme booster dose au lieu de Johnson & Johnson. Pourquoi ? Le ministère de la Santé s'est-il rendu compte du problème du vaccin Johnson & Johnson ? "Non", répond notre interlocuteur du gouvernement. Les explications qui nous sont données convainquent difficilement. "Nous venons de recevoir une cargaison de Moderna et nous voulons l'utiliser aussi." Pourtant, le communiqué du 7 février parle bien du remplacement du vaccin Janssen par Moderna... "Le communiqué a été mal rédigé... " nous dit notre interlocuteur.

Pour rappel, le 15 décembre dernier, le Washington Post annonçait que "Vaccine advisers to the Centers for Disease Control and Prevention are meeting Thursday to weigh possible limits on the use of the Johnson & Johnson coronavirus vaccine because of continued blood clot issues, mostly in young and middle-aged women, according to clinicians familiar with the agenda." Et que "The singledose vaccine has been linked to a rare and severe type of blood clot, which halted its use for 10 days in April... " À cela, le médecin du gouvernement a ceci à nous dire :"Ce n'est pas au Washington Post de nous dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un journal spécialisé dans la médecine." Même lorsque nous lui rappelons que le journal américain reprenait, pas plus tard qu'en décembre 2021, les avis du Center for Disease Control and Prevention américain.

Alors que Maurice privilégie Moderna pour les 18-39 ans, l'Allemagne l'a interdit pour les moins de 30 ans "due to evidence of a small risk of cardiac inflammation", nous dit le Dr Vasantrao Gajadhur, ancien directeur de la Santé.

Selon nos informations, sept victimes seraient décédées après l'injection de la booster dose. "Nous ne sommes en présence d'aucune analyse sérieuse permettant de lier ces morts à la booster dose", s'est contenté de nous dire le haut placé du gouvernement.