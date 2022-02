Burkina Faso: FRANCOPHONIE - Suspension du Burkina Faso et report des IXes Jeux deKinshassa

Le Conseil permanent de la Francophonie (Cpf), réuni en session extraordinaire le mardi 8 février 2022 à Paris, par visio-conférence, sous la présidence de la Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a condamné le coup d'Etat militaire perpétré le 24 janvier 2022 au Burkina Faso et a suspendu par résolution à l'unanimité ce pays des instances de la Francophonie.

Selon un communiqué de presse, la résolution maintient toutefois les programmes de coopération multilatérale francophone en soutien au processus de rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique ainsi que ceux bénéficiant directement aux populations civiles.

Evoquant sa récente condamnation du coup d'Etat militaire au Burkina Faso, la Secrétaire générale de l'Oif a rappelé que la prise du pouvoir par la force est une atteinte aux engagements pris par les États et gouvernements membres de la Francophonie dans la Déclaration de Bamako.

En outre, le Cpf exige la libération immédiate et sans condition du Président Roch Marc Christian Kaboré et invite le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Mpsr) à garantir le respect des droits et des libertés fondamentales de toutes et tous. Le Conseil a également demandé à la Secrétaire générale de mobiliser la Francophonie en vue d'accompagner, aux plans politique et technique, le processus de transition et de retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso.

" Le déficit de démocratie et de sécurité dans l'espace francophone sera à l'ordre du jour des discussions de la 40e Session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (Cmf), qui se tiendra le 16 mars 2022 à Paris " souligne le document de presse.

Report des IXes Jeux de la Francophonie à une date ultérieure

Par ailleurs, " conformément aux recommandations du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (Cijf) tenu le 25 janvier, le Cpf s'est prononcé pour le report d'une année des IXes Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa en 2023 à une date encore à préciser au regard de l'agenda sportif international ".

Cette décision, explique le communiqué de l'Oif, a fait suite à un échange portant sur l'état d'avancement de l'organisation des IXes Jeux de la Francophonie ainsi que sur les possibilités d'une large participation des jeunes athlètes et artistes francophones.