Togo/Bénin: Bénin Eternel Omnisports (OFMAS-SAD) - Golou Koffi " Le mi-parcours a été vraiment éprouvant, mais... "

interview

Golou Koffi, entraineur de football de nationalité togolaise âgé d'une quarantaine d'années, officiant depuis seulement le début de la saison 2021-2022 au Bénin, porte déjà un nom : celui d'un réel technicien de football, ayant contribué à qualifier le club ETERNEL OMNISPORTS (OFMAS-SAD) de Cotonou pour la Ligue Pro du championnat de football du Bénin. Au cours d'un court passage à Lomé, il s'est plié aux questions du site panafricain...

Africa Top Sports : Cette saison nous fait remarquer qu'une vague d'entraineurs togolais, ayant quitté le pays, exercent actuellement au Bénin. Peut-on savoir exactement le nombre si c'est possible ?

Golou Koffi : Nous sommes une dizaine d'entraîneurs et pour être concret j'en ai compté 8.

ATS : En ce qui concerne le coach Golou et son club, comment se sont passées les choses au cours de la Ligue Pro ?

GK : Pour être concis je dirai que cela a été une bataille très dure et éprouvante. La phase aller ne nous a pas permis de faire une course facile et il a fallu travailler fort et sans cesse pour pouvoir aboutir à ce résultat qu'est la qualification pour la SUPER LEAGUE-PRO.

ATS : Recevez pour ça nos félicitations, tout en disant que ça a été bien éprouvant, coach...

GK : Il faut reconnaitre que ça a été vraiment éprouvant, parce que après les quatre premiers matchs, nous nous sommes retrouvés avec 4 points seulement, ce qui nous avait quelque peu éloignés déjà de l'objectif du Club pour la fin de cette phase.

ATS : Peut-on retenir que le football béninois réalise quelques métamorphoses positives

GK : Bien-sûr et je ne pense pas être le seul à faire cette remarque. Je dirai que sur beaucoup de plans, le Bénin a bien travaillé pour se rapprocher des meilleurs apprenants et même se hisser haut. Le constat est que beaucoup d'actes positifs se posent.

ATS : Que peut-on souhaiter à coach Golou, à la fin de cette saison ?

GK : Il me faut une saison aboutie et cela doit passer par la meilleure manière de donner à l'équipe et de recevoir, du moins au niveau des résultats, pour une saison réussie.

ATS : Une note de conclusion de la part du coach Golou Koffi...

GK : Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps pour vous faire part du championnat béninois à mi-parcours de cette saison. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la FTF et la DTN de la FTF, sans oublier l'ANEEFOOT et tous ceux qui ont œuvré pour la formation des entraîneurs de Football au Togo.