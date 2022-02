Egypte: CAF - Deux nouvelles compétitions interclubs dès la saison prochaine?

La Confédération Africaine de Football (CAF) souhaite lancer deux nouvelles compétitions interclubs dès le mois de septembre prochain.

La Confédération Africaine de Football (CAF) prévoirait l'annulation de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération selon le site égyptien Filgoal. La Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération seraient ainsi remplacées par la Super Ligue et la Coupe d'Afrique des Champions.

" Nous espérons que la Super Ligue commence l'année prochaine, et que la Ligue des Champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération soient annulées et remplacées par la Super Ligue et un autre tournoi intitulé la Coupe des Champions d'Afrique ", a déclaré une source au sein de la CAF, citée par le site égyptien.

Et d'ajouter : " Le président de la CAF Patrice Motsepe a commencé à négocier les droits de sponsoring de la Super Ligue. L'objectif est de maximiser les profits et d'atteindre des récompenses financières de plus de 20 millions de dollars ".

La même source ajoute : " Le président de la FIFA, Gianni Infantino a promis à Motsepe d'aider la CAF à trouver des sponsors ".

La première compétition serait constituée des 24 meilleures formations du continent avec un format de trois poules. Les cinq premiers de chaque poule ainsi que le meilleur troisième des trois poules se qualifient pour les huitièmes de finale.