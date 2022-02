Sénégal: UE-Sénégal - Macky Sall évoque un partenariat ancien, solide et convivial

Dakar, 10 fèv (APS) - Le président de la République Macky Sall s'est félicité, jeudi, devant la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, des bonnes relations qu'entretient l'Union européenne avec le Sénégal, parlant d'un un partenariat ancien, solide et convivial.

"Compte tenu de la proximité géographique, l'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble", a dit Macky Sall, plaidant pour un "partenariat rénové" avec Afrique, une opportunité d'investissement et de partenariats.

Le chef de l'Etat s'exprimait lors d'une déclaration conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, en visite au Sénégal (9 et, en perspective des préparatifs du sommet Union européenne-Union africaine, prévu, à Bruxelles, les 17 et 18 février.

Le président de la République s'est également félicité de la contribution de l'Union européenne aux efforts du Sénégal pour la relance économique post-covid-19 et la fabrication de vaccins à travers l'Institut Pasteur de Dakar.

Macky Sall a aussi rappelé que les domaines de coopération entre l'Union européenne et le Sénégal concernaient notamment "la gouvernance et l'économie, la transition énergétique et le développement d'une agriculture durable, l'eau, la paix et la sécurité".

"Autant de sujets qui feront l'objet de discussions lors de ce sommet prévu la semaine prochaine à Bruxelles", a-t-il relevé.

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a dit constater des "progrès remarquables" dans le cadre du projet "Madiba", hébergé par l'Institut Pasteur de Dakar pour la fabrication de vaccins au Sénégal.

L'Union européenne a alloué, mercredi, au Sénégal, plus de 3, 2 milliards de francs dans le cadre d'une convention destinée à financer le projet d'installation d'une usine de production de vaccins dans le pays.

"Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'Institut Pasteur de Dakar apparaît comme un partenaire clé dans les relations entre l'Union européenne et le Sénégal, et, au-delà, entre l'UE et l'Afrique", peut-on lire dans un document de la délégation de l'Union européenne à Dakar consulté par l'APS.

La même source précise que les capacités de l'IPD en matière de recherche, de prévention et de réponse aux épidémies et de production de vaccins "en font un allié naturel pour suivre l'objectif de l'initiative de l'Equipe Europe sur la fabrication et l'accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de santé en Afrique".

Ursula Von Der Leyen a également évoqué "l'identification", lors du sommet UE-UA, d'une première série d'interventions stratégiques à travers notamment la nouvelle stratégie européenne d'investissements dénommé "Global Gateway".