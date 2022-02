Ethiopie: Les combats continuent, les rebelles tigréens progressent en région Afar

Les initiatives de paix se poursuivent en Éthiopie pour mettre fin à la guerre civile. La plus avancée est celle de l'Union africaine et de l'émissaire pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo. Pourtant, les combats continuent et se sont même intensifiés ces dernières semaines. Les rebelles tigréens ont progressé dans l'est du pays, en région Afar, près de la frontière djiboutienne.

Tandis que la communauté diplomatique travaille à des pourparlers, le nord de l'Éthiopie connait toujours la guerre. Les Forces de défense tigréennes ont envahi une partie du territoire Afar depuis plus de deux semaines maintenant. Face à eux, de simples miliciens afars, légèrement armés et frustrés du manque de soutien de la part de l'armée fédérale éthiopienne.

Cette percée tigréenne en Afar pose question. Quelles sont les réelles intentions des rebelles tigréens, qui demandaient pourtant un cessez-le-feu fin décembre ? Tentent-ils, comme ils le prétendent, de chasser des combattants venus d'Érythrée ? Cherchent-ils à s'approcher de la route stratégique qui relie Addis-Abeba à Djibouti ? Ou plus probablement, sont ils en train de consolider des positions défensives ?

Reste que ces combats ont trois conséquences directes. D'abord, le déplacement de centaines de milliers d'individus à travers l'Afar. La région avance le chiffre de 300 000. Les affrontements bloquent également l'acheminement de l'aide humanitaire et alimentaire vers le Tigré. Enfin, et plus généralement, elle remet en cause la confiance sur laquelle doit reposer l'éventuel processus de paix à venir.