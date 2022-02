Cameroun: Pour un nouvel entraîneur des Lions?

Les fins des compétitions sont toujours accompagnées de frustration. Nous sommes encore dévastés par cette déception, mais les déceptions font partie de la vie. L'organisation d'une compétition à domicile est très importante, c'est la plus belle initiative qu'on puisse avoir, car c'est à partir de là aussi qu'on perd toutes ses illusions. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il y a eu échec qu'on doit tout changer.

Nous ressentons aujourd'hui, ce que les pays hôtes d'alors, eurent à vivre dans leur chair lorsqu'ils organisèrent une CAN chez eux. Les Camerounais habitués à des victoires héroïques n'aiment pas perdre. Heureusement, l'esprit humain est ainsi fait qu'il arrange de lui-même les choses avec le temps. On ne peut donc pas ressasser à l'infini la débâcle des lions indomptables.

Connaitre ses possibilités et savoir en jouer tactiquement voilà l'une des qualités primordiales que doit posséder un entraîneur. Sans ces qualités, rien n'est possible sans quoi, il fera des mauvais choix. Quand on sait ce que l'on veut, on peut transcender certaines mésententes pour réussir une compétition. L'entraîneur est celui qui cimente un groupe et l'entraîne. L'entraînement ici est une école de la vie qui inclue toutes les vertus cardinales qui font réussir l'homme.

Le métier d'entraîneur est un travail de professionnel qui demande du sérieux et qui donne des fruits à long terme. Il faut chercher à sortir de la spirale négativiste, mais il faut faire usage de la rationalité. Les victoires comme les défaites doivent nous pousser à réfléchir. Je ne connais pas d'entraîneur qui ait pu faire longtemps ce métier sans connaître les bas-fonds, leur image s'use vite... Chaque match est une nouvelle aventure. Tout le staff et les joueurs vont se racheter, il faut leur donner cette chance.

Malgré ce mauvais pas que nous venons de subir, j'ai espoir parce que les qualités techniques de cette équipe restent intactes.

Je ne veux pas susciter dans le cœur des Camerounais l'espérance que peuvent provoquer les folies des changements. Ce vrai le problème de résultats et le problème de moyens ou encore le problème de conflit interne peuvent pousser à changer d'encadreur surtout lorsqu'il y a une pression dans le public, mais, je tiens à préciser que si nous tentons de changer d'entraîneur, nous n'irons pas à la prochaine coupe du monde. Ce changement aura un impact négatif sur le futur proche. Il faut avoir une lecture de la vie sportive en tenant compte de chaque expérience.

Le travail qu'on a à faire actuellement, c'est calmer les colères des supporters, régler les conflits internes qui sont latents, insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe et à son staff technique. Mais on avait déjà vu cela avec le changement de capitaine au sein des lions en 2010. On doit éviter ce phénomène d'instabilité très souvent observé au niveau des entraîneurs comme cela se passe dans les clubs européens.

Changer, c'est tout recommencer ; on ne battit pas une équipe qui ira au mondial en un mois. Il y a dans chaque groupe de football ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. C'est cet esprit qui crée la cohésion à chaque match. C'est cet esprit qui a régné au sein des lions en 84,88, 2000 et 2002. Quand cet esprit manque, les équipes perdent toujours.

Des noms circulent pour remplacer l'entraîneur actuel. Bon nombre des noms camerounais sont cités, ce n'est toujours pas la solution.

En fait, on y peut y avoir un effet bénéfique ou une amélioration des résultats, mais c'est à court terme pour des matchs pas très important. Les entraîneurs camerounais, on les a déjà tous essayés. Ce n'est pas parce que le Sénégal a eu Aliou Cissé qu'on doit imiter. Le Sénégal est un pays très soudé dans son tempérament Oulof.

Ils font bloc autour de leur langue nationale, qui les unit comme les enfants d'une même mère ; ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Le tempérament camerounais c'est un tempérament de leadership, tout le monde veut être solitaire en éblouissant ; finalement c'est cela donne un résultat positif pour l'ensemble. Au Cameroun, dès qu'on désigne un entraîneur, c'est la tante ou l'oncle qui vient te dire que ton neveu joue déjà au foot. Je pèse mes mots, un Camerounais n'a pas le profil recherché pour prendre les rênes du onze national. Nous sommes très informés pour savoir ce qui se passe souvent. L'équipe espoir ou les cadets oui...

On avait déjà essayé autrefois avec les nationaux ça n'a rien donné, Manga Onguené y était en 98, Thomas Nkono, Akono jean Paul, Jules Nyonga ont déjà eu à diriger notre équipe fanion... Quels résultats ils ont donné ? Les entraineurs du terroir fonctionnent tous sur des bases claniques, le marchandage. Moi, je sais de quoi je parle, ces anciens joueurs professionnels évoluent ici et nous disent souvent les conditions qu'ils ont rempli pour être sélectionnés autrefois. Dans les années 80 pour faire partie de l'équipe nationale, il fallait jouer à Yaoundé, au moins à Douala des rares joueurs venaient de fédéral de Foumban. Il y avait des bons joueurs dans les provinces, mais on ne les appelait pas.

On connaît des joueurs comme docteur Ekwé et de Njie Sunday qui évoluaient dans PWD de Bamenda qui avaient le même style de jeu que Okocha et Wanko Kanu, mais qui n'ont jamais été appelé à l'équipe nationale. Les Makanaky ont dû s'expatrier pour être convoqué ; le Camerounais cultive dans sa chair des survivances de repli identitaire anachroniques. Observez quand on nomme un ministre, qui sont ses plus proches collaborateurs ? Le cas dit sur Mbappé n'est pas faux. Je connais beaucoup de cas des footballeurs en occident à qui on a demandé de l'argent s'il veut rejoindre les lions indomptables.

Les lions ont besoin d'un entraîneur charismatique comme à l'époque de Claude le Roy et Pierre le Chantre ; ce sont des entraineurs qui savaient imposer leur personnalité. Claude le Roy laissait les Camerounais jouer comme ils savaient. C'était un passionné. Il pouvait parler toute une nuit de football. Les gens restaient pour l'écouter. Il parlait de tout, des tactiques, du mental, de la technique.

D'ailleurs, il faisait des discours formidables, il a joué une grande part dans le futur des lions. L'entraîneur doit avoir des discours d'amitié et de cohésion, ultimes qui permettent à chaque joueur de se prendre en charge quand il n'est plus là sur le terrain. Quand Aimé Jacquet ou Michel hidalgo parle à ses joueurs, ces mots les hantent au cours du jeu ; le football, c'est aussi le discours, après avoir formé le physique du joueur, il faut former sa tête pour qu'il ait un cœur de lion.

Ce qui me dérange c'est lorsqu'on prend un entraineur qui ne parle pas le français ou l'anglais. C'est embêtant, la traduction peut ne pas exprimer l'esprit de la lettre. Pour ce qui est de la discipline, les lions sont irréprochables, j'ai cru voir l'esprit canon des années 70 lors de cette CAN.

Eto'o Fils son amour pour cette équipe est visible. On le sait. J'ai vraiment souffert à sa place quand je l'ai vu prier lors des tirs au but. Ceux qui sont proches de lui doivent lui dire d'être moins présent au sein des lions ; sa présence au sein des lions, si elle est importante, n'est pas essentielle. C'est une présence de trop. Son rôle à présent, c'est un rôle administratif ; il voulait le bureau, qu'il reste à son bureau. Il s'adresse trop à nos lions et de la mauvaise façon, avec des limites persistantes au niveau du discours.

A peine les lions ont perdu, il ne les a pas laissés souffler, il prend la parole. Il pense bien faire, mais c'est maladroit. Même dans les décès, il faut d'abord laisser l'enfant pleurer avant de calmer le pleureur. C'est de l'amour pour son pays, mais ce n'est pas l'amour qui manque à cette équipe ; que chacun reste à sa place, il est envahissant. Il est une gloire du football de ce pays, mais qu'il comprenne qu'il n'est pas seul derrière les lions, derrière cette équipe il y a tout un peuple. Je dirai même un monde. Depuis 90, il y a des Chinois, qui depuis la Chine regardent tous les matchs des lions. De même au Brésil.

Les matchs pour la coupe du monde approchent, les préparations tactiques et physiques sont importantes, mais l'ambiance est primordiale. Il faut une bonne ambiance au sein de lion. Les observateurs que nous sommes ont le pouvoir de suggérer, de contrôler, et même de proposer. Mais c'est aussi à eux de bien préparer le spectacle.

L'entraîneur portugais des lions est bien conscient de l'enjeu et les bonnes décisions doivent être prises pour lui permettre de continuer. Concernant un système de jeu pour la sélection, je suis persuadé que l'entraîneur en a un. Le système de jeu, souvent, n'est pas le plus important, mais bien l'animation et les consignes au sein d'un groupe. Dans cette CAN, à dire vrai, on a réalisé une bonne prestation.

C'est très délicat comme situation, cependant, on peut renforcer, on peut demander à l'entraîneur actuelle de prendre des Camerounais sous son aile, comme en 90 après la débâcle d'ANABA. L'entraîneur portugais serait l'exemple parfait d'une personne qui subit un traitement injuste de la part d'un public non averti. On a bien vu un schéma de jeu offensif basé sur le mouvement et la permutation des postes durant les matchs.

Les Camerounais avaient une technique et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne. Cette équipe peut être considérée comme l'une des plus fortes de la compétition. Et le prochain match sera le point d'orgue de ce que je viens de dire.

Les deux buteurs vedettes Aboubakar Vincent et Toko Ekambi ont planté un total de 11 buts, ils ont été ingénieux et polyvalents. Ils ont été très percutants, avec beaucoup de sensualité dans le rythme et les paroles. Reste maintenant cette mer qui faut traverser pour arriver dans les pays du Golfe, c'est une tâche immense et il suffit de se qualifier pour mettre cette CAN dans l'oubli.