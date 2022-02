Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Le projet Mab soutient la création féminine

Les artistes musiciennes sont encouragées à prendre part au programme Mab afin de développer leur projet artistique.

Le projet d'accompagnement et de soutien à la création artistique féminine s'adresse aux musiciennes et aux personnes issues des minorités de genre, groupe à majorité féminine avec un leader assuré par une femme. Pour y participer, les candidates doivent proposer un répertoire principalement original ; développer un projet artistique dans le champ des musiques actuelles (rap, électro, jazz, world, rock, chanson, reggae, métal, pop ... ) ; avoir 18 ans et plus ; être domiciliée en France.

Le formulaire d'inscription doit être rempli en ligne sur cette adresse https://musiciennes-mab.fr/avant le 19 février 2022. Un jury composé de professionnelles et d'artistes se réunira le 21 février pour sélectionner trois lauréates qui participeront, du 4 au 8 avril 2022, à la semaine d'immersion au Bastion, à Besançon, en France, qui sera encadrée par des professionnelles pour travailler leur projet artistique et s'interroger sur leur statut de femmes artistes. Elles assisteront aux ateliers collectifs qui auront lieu les 7 et 8 du même mois.

Les bénéficiaires auront trois demi-journées d'accompagnement artistique avec une coach professionnelle, deux demi-journées d'ateliers " Être soi " et deux journées d'ateliers professionnels autour de thématiques : l'expertise technologique, la pratique musicale et séduction, le corps comme outil de communication...

Le Bastion prendra en charge les transports, repas et hébergement des projets lauréats, les intervenantes professionnelles de toute la semaine Mab. Celle-ci a pour marraine l'artiste Mesparrow.

Mab est un programme de l'Unesco, créé en 1971.