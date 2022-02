Congo-Brazzaville: Formation - Des bourses d'études en faveur des étudiants des pays en développement

Les bourses de la Wells Mountain Foundation, par le biais du programme Empowerment Through Education (ETE), offrent des bourses de premier cycle aux ressortissants de pays en développement pour leur permettre d'étudier dans leur pays d'origine ou dans un pays voisin. La date limite de candidature est fixée au 1er mars 2022.

La fondation croit au pouvoir et à l'importance du service communautaire; par conséquent, tous les boursiers sont tenus de faire du bénévolat pendant au moins cent heures par an. Le candidat idéal, un étudiant, homme ou femme, d'un pays du monde en développement qui a terminé avec succès ses études secondaires, avec des notes bonnes à excellentes, doit être âgé de 35 ans ou moins au 1er mars prochain.

Pour bénéficier de ladite bourse d'études, le postulant devra également étudier, vivre et travailler dans son propre pays ou dans un autre pays en développement après l'obtention de son diplôme, démontrer son engagement à redonner et à faire du bénévolat avant de postuler, avoir d'autres fonds disponibles pour ses études, mais ne pourra pas poursuivre ses études supérieures sans aide financière.

" Les bourses WMI varient de 300 USD à 3000 USD par an, et sont fournies tout au long de la formation de premier cycle du récipiendaire. La bourse peut être utilisée pour les frais de scolarité, les livres et matériel ainsi que la location de chambre et repas", indique-t-on.

Fondées en 2005, les bourses de la Wells Mountain Foundation ont pour objectif de fournir un financement et un soutien dans les domaines de l'éducation, de l'alphabétisation et des arts, principalement dans les pays en développement. Wells Mountain Foundation fournit également un soutien aux personnes et aux familles qui ont besoin d'aide en raison des défis économiques, et en particulier de l'extrême pauvreté.