Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Saint-Valentin, tout pour être l'artiste de son amour

L'égalité des sexes n'étant pas rejet des mœurs au Congo, l'homme est le plus souvent celui qui invite, organise et veille à ce que ce moment partagé soit inoubliable et inoublié de sa dulcinée. Si le quotidien offre la possibilité de se voir, de se parler et de se toucher selon les élans ressentis, une fête toute dédiée à l'amour et à la romance invite à faire montre de créativité, d'élégance et de prestance. L'amoureux va devoir révéler sa fibre artistique.

Pour se retrouver à deux, il s'agit avant tout de trouver un lieu qui flatte la déesse endormie dans le corps de sa bien-aimée. Un cadre de privilège est alors souvent de premier choix : restaurant chic, hôtel cinq étoiles, son endroit préféré...

Il s'agira parfois de créer tout un programme, entre sortie, divertissement et intimité, recréer dans un espace plus personnel. Il faut veiller à ce que la transition entre les différentes activités se fasse aisément pour ne pas casser le rythme ou susciter un inconfort auprès de l'amoureuse.

Après avoir ficelé votre moment, il faudra accorder une note particulière à votre apparence, pour ne pas avoir à banaliser ce qui est au départ une célébration. C'est une façon d'honorer sa partenaire et le moment en lui-même. Une place de choix est accordée au rouge que l'on associe volontiers au noir ou au blanc selon les préférences.

Au-delà de la mise en forme, c'est la bienséance qui fait la différence selon Hanna Gas, experte en étiquette. Un langage doux et sans filtre crée l'intimité, la galanterie séduit sans détours et le désir d'approfondir la relation se profile...