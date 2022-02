Burkina Faso: Décès de Luc Montagnier - Un grand baobab s'est écroulé

1984223 Luc Montagnier by .; (add.info.: French professor Luc Montagnier who discovered HIV, c. 1983); .

Ce qui courait comme une rumeur depuis le début de la semaine, est devenu une réalité aussi triste que bouleversante. Pr Luc Montagnier, le ci-devant Pasteur et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est décédé. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où il était hospitalisé depuis quelques jours.

L'homme que le monde de la médecine pleure aujourd'hui, a été rendu célèbre dans les années 1980 lorsqu'aux côtés d'autres chercheurs que sont Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Chermann, il découvre le virus de l'Immunodéficience humaine (VIH) qui est à l'origine de la pandémie du Sida qui a ravagé et continue de décimer de nombreuses familles à travers la planète.

Montagnier s'est engagé dans le combat contre le fléau du Sida ; ce qui lui a valu, en 2008, le prix Nobel de la médecine avec naturellement Françoise Barré-Sinoussi. C'est lui qui a proposé la mise en place d'un comité de coordination de la lutte contre le Sida et créé une fondation mondiale de recherche et de prévention sur cette pandémie dont la seule évocation du nom, il y a encore quelques années, suscitait d'énormes frayeurs. Cela dit, l'arbre de la renommée ne doit pas cacher la forêt des critiques.

Pr Montagnier s'en va sans doute avec le regret de n'avoir pas vu la fin du VIH/Sida

Car, Luc Montagnier a sévèrement été critiqué pour avoir implanté un centre de recherche en Afrique sans que cette dernière ne profite des retombées. Tant et si bien que l'on a l'impression que les malades du Sida se trouvent au Sud et les produits pharmaceutiques au Nord. Et ce n'est pas tout. Car, Luc Montagnier, au crépuscule de sa carrière, comme s'il était frappé par la sénilité, avait multiplié des déclarations contreversées, s'exposant ainsi à la risée de la communauté scientifique qui n'hésitait pas à parler de " nobelite ", c'est-à-dire cette " tendance qu'ont certains lauréats du prix à mettre à profit leur notoriété pour défendre des thèses pseudo-scientifiques ".

Le comble a été atteint lorsqu'avec l'apparition de la Covid-19, Luc Montagnier, du haut de sa chaire tutélaire, a eu à tenir des propos surprenants sur l'origine du virus ou des vaccins, se faisant totalement discréditer vis-à-vis de ses pairs même si, a contrario, il passait pour être un modèle aux yeux des " coronasceptiques " farouchement opposés aux mesures sanitaires drastiques préconisées par le monde scientifique. Ainsi naissent, grandissent et meurent les grands hommes comme Pr Montagnier qui s'en va sans doute avec le regret de n'avoir pas vu la fin du VIH/Sida.