Congo-Brazzaville: Prix champion 2022 - L'appel à candidatures lancé

Le Prix champion est la plus haute distinction décernée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en vue de récompenser les contributions importantes et remarquables à la réalisation des objectifs généraux de l'organisation, y compris ceux liés au développement durable à l'horizon 2030.

Les candidatures admises sont celles des personnes ou institutions nationales, régionales ou mondiales qui, au cours de la période biennale allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, ont apporté une contribution importante à la réalisation des objectifs généraux de l'organisation, y compris du développement durable à l'horizon 2030.

L'institution ou l'organisme lauréat devra satisfaire aux critères suivants : avoir mis au point des analyses appuyant la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables. Le candidat devra avoir plaidé avec succès, pour des mesures cohérentes qui ont été adoptées et appliquées à grande échelle par des gouvernements, organismes et société civile ou des entreprises privées, dans le cadre de programme visant à garantir un monde durable et la sécurité alimentaire pour tous, à l'échelle mondiale. Le lauréat devra également avoir mis à grande échelle des programmes visant à éliminer la pauvreté et la faim ainsi que toutes les formes de malnutrition.

Le prix sera décerné pour des activités et des programmes ayant donné des résultats remarquables. Le directeur général de la FAO remettra le prix au lauréat lors d'une cérémonie spéciale jumelée à la 169e session du conseil de la FAO qui se tiendra du 13 au 17 juin prochain, au siège de cet organisme, à Rome.