Congo-Brazzaville: Exposition - " Forêts humaines " Aka et Baka, le 11 février à l'IFC

L'exposition comporte vingt-cinq tirages de photographies en noir et blanc prises lors de différents terrains de recherches anthropologiques au sein de villages autochtones Baka et Aka au Cameroun et au Congo, entre 2012 et 2021. Elle précédera le spectacle "AKA free voices of forest", prévu le 12 février à l'Institut français du Congo (IFC).

Le but de l'exposition est de faire connaître la richesse de la culture, le fonctionnement social, le rapport intime à la forêt et les savoirs traditionnels de la population autochtone mais aussi mettre en lumière sa situation de marginalisation et les enjeux auxquels elle fait face au XXIe siècle. Il s'agit de rendre visibles les lieux de vie actuels des autochtones : la forêt, espace- ressource traditionnelle, lieu de joie et d'abondance, et le village, carrefour économique attirant de plus en plus les jeunes en quête de devenir et d'intégration au modèle dominant.

En prélude au vernissage qui aura lieu le 11 février à 17h00, dans le hall de l'IFC, est prévue une table ronde portant sur le thème " Paroles autochtones ", dans la salle Savorgnan. La parole sera donnée à des représentants autochtones (Bayaka, Batwa, Babongo, responsables d'associations et membres de la société civile) afin de discuter de l'état des droits autochtones au Congo, de présenter leur point de vue sur des situations qui sont au cœur de leur quotidien : droits humains et discriminations, accès à la santé, accès à l'école, changements sociaux, environnementaux et climatiques. La table ronde sera suivie d'un échange avec le public.

Un spectacle ÄKÄ free Voices of forest (France- Congo)

Ce spectacle sera donné par le groupe Ndima (peuple Aka de la République du Congo) avec des artistes comme Angélique Manongo, Emile Koule, Nadège Ndzala (voix), Gaston Motambo, Michel Kossi (tambours, arc musical, chant), sous la direction artistique de Sorel Eta et venus de France Leïla Martial (voix, composition), Rémi Leclerc (voix, body-percussions, clavier, composition) et Eric Perez (voix, percussions, compositions).

ÄKÄ est une création co-produite par Colore, les Scènes du Jura (Scène nationale), Africolor, Musiques au Comptoir (Fontenay-sous-Bois), Centre de création musicale Césaré à Reims, Jazzdor, le Musée des confluences à Lyon, Cie les Humanophones, Plateau Libre, Détours de Babel ; avec le soutien de la Région Ile-de-France, et du ministère de la Culture. C'est une rencontre inédite entre l'univers musical des Aka, largement reconnu grâce à leurs chants traditionnels autochtones et celui d'artistes à l'imaginaire florissant et rompus à l'improvisation, réunis autour de l'incroyable vocaliste Leïla Martial et du body-percussionniste Rémi Leclerc

Les chanteurs et percussionnistes du groupe Ndima, porteurs d'une culture ancestrale, et les trois improvisateurs originaires du sud-ouest de la France sont réunis autour du plaisir de jouer de leurs voix et de leur corps. La spontanéité chantée, jouée et dansée est le terreau de cette rencontre interculturelle placée sous le signe du respect et du dialogue des cultures. Ici, la voix est au centre de l'exploration et devient l'instrument de tous les possibles. On assiste à un joyeux mélange de sons, de vibrations, d'expressions vocales. Il y a dans la rencontre de ces deux mondes comme l'avènement d'une communauté de sons, un " peuple de sons ".

Notons que le spectacle ÄKÄ free Voices of forest (France - Congo) est prévu le 12 février à 18h00 dans la salle Savorgnan. L'entrée est libre mais tout en respectant les gestes barrières.