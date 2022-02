Afrique: CAN 2021 - Les réseaux sociaux de la CAF grimpent en nombre d'abonnés

La Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cameroun 2021 a établi de nouveaux records sur les pages des médias sociaux et numériques de la Confédération africaine de football (CAF), y compris les plateformes des partenaires, rapporte CAFOnline.

La compétition a totalisé un milliard de vues sur TikTok, 900 millions d'impressions sur toutes les chaînes, 2,8 millions d'heures de visionnage sur les chaînes YouTube le jour de la finale. Sans risque de se tromper, la CAN paraît aujourd'hui comme l'un des produits les plus performants au monde.

" Ce sont des chiffres incroyables, réaffirmant simplement notre conviction que la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies est un outil puissant et une plate-forme qui a été sous-utilisée dans le passé. Nous créons un produit qui sera parmi les meilleurs au monde et il ne s'agit plus seulement de parler - mais les résultats sont là pour le confirmer ", a commenté le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba.

En effet, cette compétition a entraîné plus de 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux de la CAF. #AFCON2021 sur TikTok a enregistré plus d'un milliard de vues vidéo à partir de contenu généré par les utilisateurs au moment où environ 900 millions d'impressions sur tous les canaux et plus de 22 millions de visites de profil sur Twitter uniquement.

Pour sa part, la chaîne YouTube a atteint le cap du million d'abonnés, ajoutant plus de 350 000 nouveaux abonnés et 2,8 millions d'heures de visionnage avant la finale du tournoi.

En même temps, des millions de personnes ont interagi avec les canaux de médias sociaux de la CAN de différentes régions du monde et plus de 28 millions d'interactions ont eu lieu sur différents types de contenu. Facebook a enregistré plus de 400 000 commentaires avant la finale du tournoi et plus de 50 millions de fans ont été atteints sur Facebook en trente-cinq jours.