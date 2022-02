Congo-Brazzaville: Gastronomie - Un Congolais de la diaspora abandonne l'informatique pour la cuisine

Au moment où Destinée Hermella Doukaga, ministre du Tourisme et des Loisirs, encourage Thianslly Arlich Madzou-Moukassa, lauréat du trophée "Assiette d'or édition 2022 " au premier Festival international dédié à la gastronomie africaine et tourisme culinaire (Gastro Festie 229), un chef cuisinier de la diaspora met en valeur la cuisine africaine en France. Portrait.

Landry Kouloufoua a quitté le domaine de l'informatique pour s'engager dans la conception de la cuisine "Hikissin". À la lisière de la cinquantaine, le Congolais vit maintenant en région parisienne depuis plusieurs années. Tour à tour agent de logistique puis informaticien, il est devenu chef cuisinier en créant son propre concept. " Je n'en pouvais plus, c'était une évidence : il fallait que je me lance. Faire de ma passion une vocation était devenu pour moi un enjeu majeur", avoue-t-il sans se départir de son habituel sourire, avant de répondre à un appel téléphonique sur une éventuelle commande.

Chef à domicile, traiteur événementiel, c'est installé dans la cuisine de son appartement, à Massy, dans le département de l'Essonne, en France, que Landry Kouloufoua compose ses mets, dont la particularité consiste en la fusion de la gastronomie française et de la diversité culinaire africaine. En quelque sorte, "une cuisine Fusion ", comme il aime à le répéter, concoctée à base de produits frais et d'ingrédients de qualité qu'il va chercher lui-même au marché de Rungis. Jamais de produits congelés.

De fait, il qualifie ses compositions de "cuisine tirée au cordeau". " Pour moi, la cuisine est un mélange d'art et de science. Ce n'est pas qu'une question de cuisson d'aliments au sens littéral du mot, non ! C'est à la fois de la gestion d'information qui allie chimie, physique, mathématiques et une technique exigeante d'organisation logistique ", explique-t-il.

Chaque prestation est personnalisée. " Mariage, retrait de deuil, anniversaire ou repas de famille, sommets ou réunion de travail, tout est fait selon les besoins et exigences du client roi, et non un simple lieu commun ", ajoute-t-il.

Ce faisant, Landry Kouloufoua est à la tête d'une équipe pleinement investie dans ce projet. Et pour cause : le goût de nourrir les autres exige de tisser, déjà en cuisine, le lien nécessaire lié au partage des rôles dans les diverses étapes, de la préparation aux fourneaux.

Certes, l'idée majeure du projet reste l'obsession tenace de " raconter une histoire, de faire voyager en prenant le temps d'apprécier une scénographie culinaire colorée, généreuse et savoureuse ", mais il s'agit aussi de transmettre, une entreprise à laquelle chef Landry consacre énormément de temps. " Cela, parce que le temps constitue un ingrédient majeur dans l'art de concocter les mets ; il ne s'agit pas de distiller rapidement quelques notions pour acquérir un savoir-faire culinaire ", confie-t-il, et de rappeler : " réaliser des plats c'est comme écrire un livre, ça demande application, méthode et patience et non quelque chose à régler en une semaine, un mois ou un trimestre ".

"Parce qu'on est toujours le maillon d'une longue chaîne, il est important de répondre à l'envie de partager mon savoir-faire culinaire acquis en mémorisant odeurs et saveurs aux côtés d'une mère, dans une famille de cuisiniers, et, plus tard, après une formation suivie en France, en travaillant avec différents chefs qui ont su m'apporter les techniques et la maîtrise d'un leadership à la hauteur de mes ambitions ", continue-t-il.

Toujours est-il qu'à long terme, son objectif est d'animer des ateliers culinaires au Congo-Brazzaville, voire d'ouvrir une école de cuisine de haut niveau. Sans oublier la tentation d'une émission télé exclusivement culinaire.