Congo-Brazzaville: Santé publique - Bientôt la mise en place d'un projet de formation à la chirurgie de guerre en RDC

La question a fait l'objet de l'entretien entre le ministre de la Santé publique , Hygiène et Prévention , le Dr Jean-Jacques Mbungani, et une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CIRC) venue du siège de Genève, en Suisse, conduite par Catherine Savoy, coordonnatrice Santé au CICR/République démocratique du Congo (RDC).

Le ministre de la Santé et ses hôtes ont échangé sur les modalités de faisabilité du projet qui consiste à apporter des soins aux blessés dans les conflits armés et autres situations de violence. " J'accompagnais mes collègues de Genève pour partager ce projet de partenariat avec l'autorité ministérielle en vue de sa faisabilité dans le domaine de formation en chirurgie de guerre. Actuellement, nous avons des activités basées à Goma et Bukavu. Nous aimerions aller dans cet axe de formation qui a déjà commencé dans cette partie est de la République démocratique du Congo dont nous voulons plus impacter cette année 2022 et donner plus d'impulsion pour débuter ce centre de formation en chirurgie", a souligné Catherine Savoy.

Par ailleurs, la coordinatrice Santé au CIRC/Kinshasa a salué l'attitude du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention qui s'est montré très enthousiaste et réceptif de cette collaboration pour le succès du projet du CIRC. " J'espère que nous allons collaborer main dans la main pour la réalisation des formations principalement à l'est où sont concentrés nos programmes en faveur des victimes des conflits et violences armées ", a-t-elle renchéri. Notons que Catherine Savoy a été accompagnée de Tonje Tingberg et du Dr Tom Potokar, chirurgien en chef à la section Unité santé au CICR/Genève.