Afrique: Technologie - Oracle investit un million de dollars pour soutenir les startups africaines

Le géant technologique américain " Oracle " a récemment annoncé la mise à disposition d'un fonds de soutien pour les startups technologiques en Afrique. S'élevant à hauteur d'un million de dollars, l'investissement contribuera à accélérer leurs initiatives numériques avec les dernières technologies cloud et ressources commerciales.

Il s'agit, en effet, de permettre aux jeunes pousses d'avoir accès aux dernières technologies du cloud grâce à des " crédits cloud " pouvant atteindre 10 000 $ destinés à cent startups, pour la mise en œuvre de leurs divers projets numériques.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'Oracle for startups, une initiative d'appui technologique aux jeunes entreprises dans leur développement. Le projet fournira des ressources et un soutien supplémentaire aux startups technologiques à travers l'Afrique au cours des deux prochaines années. Aussi, un support technique pratique, un mentorat pour les dirigeants, des ressources de mise sur le marché et des engagements clients seront également proposés aux startups.

" L'Afrique est un foyer pour les entrepreneurs technologiques, et nous avons assisté à une croissance de 91 % des inscriptions de startups sud-africaines et de 39 % de plus de treize autres pays africains au sein de l'investissement d'un million de dollars américains qui stimulera davantage les efforts des entrepreneurs technologiques en Afrique pour utiliser les dernières technologies numériques pour le succès de leurs startups ", a indiqué le vice-président d'Oracle for startups, Jason Williamson.