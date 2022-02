Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Elégies du Fouladou " d'Abdourahmane Diallo

Publié aux éditions Dieylani à Dakar, le recueil de poésie " Elégies du Fouladou " puise la saveur exquise de son contenu dans l'histoire passée et actuelle qui jalonne la mémoire de l'auteur.

Fouladou, terre d'enfance du poète, est une portion du territoire sénégalais porteuse de nobles souvenirs qui font la grandeur de cette nation, au-delà de la Coupe d'Afrique des nations de football dont elle est la récente championne. Avec un ton élégiaque, l'auteur rend hommage en premier à Moussa Molo, dernier roi du Fouladou, illustre résistant de la lutte anticoloniale. Ensuite aux griots, aux bergers et vaillants guerriers qui ont marqué positivement ce terroir.

Au-delà des anecdotes d'enfance, Abdourahmane Diallo ouvre une parenthèse pour rendre hommage également au Camerounais Manu Dibango et au Guinéen Mory Kanté. Deux virtuoses qui ont su honorer leur pays et l'Afrique entière par leurs prestations musicales atypiques à travers le monde.

Le Sénégal que chante le poète est ce pays qui a offert à l'humanité des hommes au cœur philanthrope comme Pape Diouf, hercule du football mondial qui aurait vu le sacre de sa patrie pour laquelle il a beaucoup fait, tout en ayant servi la France, sa seconde patrie.

Ou encore le Pr Moussa Seydi, digne fils du Fouladou, grand combattant contre la covid-19, décrit par ces mots : " Professeur Seydi, une fierté sénégalaise, séduit par son intelligence, par sa clairvoyance, par son sens de la mesure, un grand humaniste, au cœur magnifique, toujours dynamique, symbole de probité, de dignité, et de grandeur humaine " (Pages 42-43).

La paix, à travers des exemples concrets et vérifiables, est le message culminant de ce recueil exutoire de la lutte contre le terrorisme colonial, islamiste et politique. Il écrit à propos : " Laissez-moi mon Dieu, dire mes quatre vérités volcaniques, pour dire non à la violence, pour dire non à la délinquance, pour dire non au mensonge, pour dire non à la corruption, pour dire non à la délation, laissez-moi mon Dieu, écrire en lettres d'or, ce message béni de la paix " (Page 28).

" Elégies du Fouladou " de l'écrivain sénégalais Fouladou d'Abdourahmane Diallo a été édité grâce au fonds d'aide à l'édition du ministère de la Culture du Sénégal, à travers sa Direction du livre et de la lecture.