Gabon: "Coûts et performances cachés" Guy Joël Bourobou en parle

Il est Docteur en Science de Gestion, Expert en performance des organisations, Spécialiste des coûts et performances cachés au sein des organisations, Guy Joël Bourobou a une fois de plus expliqué le concept des "coûts cachés" Le "Comment identifier les coûts et performances cachés au sein des organisations publiques ou privées" fera l'objet d'un séminaire ouvert au public qui aura lieu le 19 février 2022 à Libreville, précisément à Okala.

"Les coûts cachés sont un obstacle de performance durable pour les organismes" affirme Guy Joel Bourobou Mavouroulou, Docteur en Science de Gestion. Lors d'une interview sur les ondes d'une radio, il a une énième fois abordé le sujet "des coûts et performances cachés au sein des organisation". Il explique qu'il s'agit des coûts et des charges qui ne sont pas visibles dans la comptabilité classique. "Tout ce qui ne rentre pas dans la comptabilité ou l'on ne doit pas avoir une ligne comptable qui précise le coût, la valeur d'une charge avec un numéro de compte, un libellé, tout ceci s'appelle les coûts et performances cachés". L'Expert en performance des organisations soutient qu'ils ont une incidence dans la performance de l'entreprise et peuvent affecter considérablement la rentabilité de l'entreprise et son existence.

Aussi, Guy Joel Bourobou, Spécialiste des coûts et performances cachés au sein des organisations fait-il savoir que toute organisation génère des coûts cachés. "Ce sont des coûts qui sont liés à un dysfonctionnement sachant que toute entreprise publique ou privée génère des perturbations et ces difficultés engendrent des coûts cachés" éclaire t-il.

Il a, dans ses explications, évoqué l'absentéisme. L'absentéisme qui pour lui, fait partie de ces coûts et performances cachés. "C'est le coût le plus important et le plus visible. Il peut être lié à la démotivation d'un salarié. Elle peut être liée parce que l'entreprise est mal gérée, le dirigeant n'arrive pas à bien communiquer..." .Le mode de management d'une entreprise peut avoir des coûts et des performances cachés, renchérit-il.

"Comment identifier les coûts et performances cachés au sein des organisations publiques ou privées", ce sujet fera l'objet du séminaire qui aura lieu le 19 février prochain à Libreville, précisément au quartier Okala. Les personnes désireuses de participer à ce rendez-vous du donner et du recevoir sont priées de bien vouloir se faire inscrire pour leur réservation (au 077429778) car les places sont limitées par respect des mesures barrières dues à la pandémie du Covid-19.