Cote d'Ivoire: Professionnalisation du secteur des arts et de la culture - La Côte d'Ivoire dote ses artistes d'un statut

Aucun secteur d'activités ne doit s'éterniser dans l'informel ! Cela est l'un des engagements du président de la République Alassane Ouattara. Tel qu'il a été fait pour bien d'autres corps constitués, au nombre desquels les rois et chefs traditionnels, les artistes ivoiriens sont en passe d'être dotés d'un statut constitutionnel.

Pour donner corps à cette volonté du premier citoyen ivoirien qui, depuis 2012, attribue une pension mensuelle à rente viagère de 300 000 FCFA aux icônes des arts et la culture ivoirienne, un atelier de validation de l'avant-projet de loi s'est tenu le 02 février dernier au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan-plateau.

Et, ce sont 30 experts des différents domaines artistiques, culturels, juridiques, financiers qui ont peaufiné le texte de loi qui déterminera le statut de l'artiste en Côte d'Ivoire. Naturellement, ce texte qui est sur la table du gouvernement permettra de savoir désormais, en Côte d'Ivoire, qui est artiste.

Ainsi, l'article 4 dudit décret dispose que : " Il est délivré une carte professionnelle à l'artiste dans les conditions prévues par la réglementation régissant le secteur artistique concerné ". Justement, la loi N° 2014-425 du 14 juillet 2014, portant politique culturelle, énonce en ses articles 30 et 31 que l'Etat de Côte d'Ivoire doit définir un statut des artistes et prendre des mesures appropriées qui soient adaptées à chaque catégorie d'artiste pour garantir leur protection sociale.

Comme on le voit, si l'une des visées de l'atelier est de déterminer le statut d'artiste avec les instruments juridiques y afférents, l'autre objectif de la loi est d'impacter la protection sociale des artistes en Côte d'Ivoire car, le gouvernement ivoirien, conscient du rôle joué par l'industrie culturelle dans le développement d'un pays, a pris l'initiative de se doter d'un texte fondamental afin réglementer le secteur des arts et de la culture. Savoir qui est artiste !

Dans le microcosme culturel ivoirien, l'opinion voit ce projet de loi comme la preuve de la volonté manifeste du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, de permettre aux artistes d'exercer leur profession dans un environnement propice. Et cela est érigé en priorité dans le vaste chantier de développement socio-économique de ce secteur.

En témoigne le changement de dénomination du département de la Culture qui passe de ministère de la Culture et de la Francophonie à ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle. Sans oublier les résolutions du Conseil des ministres du 20 octobre 2021 qui a adopté le décret portant statut de l'artiste. Ledit décret élaboré répond au souci de formaliser et de professionnaliser le secteur en vue de créer un environnement propice à l'exercice de la profession d'artiste.

Il précise les modalités relatives à l'exercice de la profession d'artistes et garantit les conditions liées à leur plein épanouissement. L'ambition d'Alassane Ouattara, à la réalité, a pour but de sortir les artistes de la précarité et le texte, une fois adopté, deviendra un instrument juridique sûr pouvant permettre à la Côte d'Ivoire d'offrir une vie décente aux créateurs, comme c'est le cas aujourd'hui de plusieurs secteurs d'activités où le professionnalisme a permis de tourner dos à l'amateurisme.

Il est bon de noter que l'exercice dans ces disciplines artistiques est désormais encadré par la loi. Tout créateur qui exerce le métier d'architecture, sculpture, arts visuels (peinture, dessin, photographie, design), musique, littérature, arts de la scène (théâtre, danse, mime, cirque, humour, conte), le cinéma et l'audiovisuel aura une carte le liant à l'Etat de Côte d'Ivoire et à sa profession.