Afrique de l'Ouest: Tourisme et loisirs / Bilan à mi - parcours de "Sublime Côte d'Ivoire " - La Côte d'Ivoire confirme son leadership

Une stratégie optimiste dans la grisaille d'un secteur frappé par la pandémie mondiale de Covid-19 ! Voilà comment les puristes présentent " Sublime Côte d'Ivoire ", la stratégie nationale de développement touristique qui n'est autre que la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut faire du tourisme le 3ème pôle de son développement économique 2018/2025.

À mi-parcours, dans un contexte mondial marqué du sceau de la Covid-19, quels en sont les acquis, les écueils et les perspectives ? Radioscopie d'une stratégie qui a fait les preuves de sa pertinence à l'aune des effets pervers d'une crise sanitaire planétaire qui n'a pas fini de perturber l'industrie touristique et qui incline à édicter de nouveaux paradigmes.

Le capital humain, le 1er investissement ! Après son édiction, en 2018, par les bons soins du cabinet de renommée internationale, McKinsey, " Sublime Côte d'Ivoire " a connu un début de mise en œuvre en 2019 et a été adoubée par la communauté mondiale des investisseurs, bailleurs et autres acteurs de l'écosystème touristique, la même année.

En témoignent les succès réalisés lors des tables-rondes de Dubaï et Hambourg. De même que la tenue, pour la première fois en février 2020, du 1er Forum mondial de l'Organisation mondiale du tourisme (Omt) sur l'investissement touristique en Afrique, à Abidjan. Bien plus, la destination ivoirienne occupe désormais, en l'espace de 4 ans, une place fort enviable dans le gotha mondial du tourisme.

Toute chose à mettre à l'actif de la pertinence de sa stratégie à l'aune de l'influence du Président de la République Alassane Ouattara. Sur le leadership avéré de la Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'industrie touristique, il faut savoir que les statistiques de l'Omt affichent que le pays avait bouclé son exercice 2018, avec plus de 4 millions de touristes dont la moitié de visiteurs internationaux.

Ce qui était un signe précurseur de ce que le pic de 5 millions de touristes étrangers assigné en objectif à la stratégie " Sublime Côte d'Ivoire " à l'échéance 2025 devrait, à ce rythme-là, être largement atteint avant terme et annonçait des lendemains qui chanteraient. Et, cela, grâce à la mobilisation de tous les acteurs gouvernementaux, à divers niveaux, qui participent efficacement à la mise en œuvre des 9 réformes phares (ainsi qu'à la réalisation des 9 projets structurants), contenus dans " Sublime Côte d'Ivoire ".

Avec pour triple finalité : " favoriser le développement territorial hors Abidjan, développer un moteur de croissance du produit intérieur brut (Pib) et démultiplier les recettes fiscales et créer un réservoir d'emplois ". Si développer un vivier d'employabilité, par l'activité touristique, s'affiche comme un objectif à atteindre, cela ne saurait se faire avec une administration touristique au diapason de celui-ci.

D'où la mise en place d'un cadre de concertation avec les partenaires sociaux, syndicaux notamment, ainsi que les structures sous-tutelle pour booster la formation et œuvrer à un épanouissement des agents. Avec des objectifs axés sur le résultat et des bonifications par un mécanisme de primes efficient.

De sorte à leur inculquer la posture d'agent de développement de l'administration en phase avec les compétences des opérateurs privés et les curricula des universités et centres de formations techniques qui se font jour sous le sceau d'un prisme de coopération bilatérale (Suisse, Maroc, Israël... ) Il en est ainsi des promotions de cadres et cadres supérieurs sortis de formation en technique et ingénierie du tourisme de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inphb).

Un rôle de 1er plan dans la gouvernance du tourisme mondial ! S'il y a bel et bien un acquis indéniable, dans la mise en œuvre de " Sublime Côte d'Ivoire ", c'est son accession au premier plan dans la gouvernance du tourisme mondial. Le leadership de la destination touristique ivoirienne a, notamment, été réaffirmé au plan international, par l'élection du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, à la présidence du Conseil exécutif de l'Omt, en décembre dernier, au terme de sa 24e assemblée générale à Madrid (Espagne). Et ce, après avoir permis l'élection de la Côte d'Ivoire au sein dudit conseil en 2020.

Une résultante de la haute vision du Président Alassane Ouattara, mise en œuvre par le Premier ministre Patrick Achi. Au demeurant, Siandou Fofana, grâce à un entregent de bon aloi, n'a eu de cesse d'opérer une activité majeure qui lui a valu de présider, déjà en 2020, le comité de validation des candidatures des membres affiliés à l'Omt, avant d'être plébiscité, en septembre 2021, au Cap Vert, à la présidence de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme (Caf/Omt).

Au surplus, le ministre ivoirien a réussi avec brio, la tenue en terre ivoirienne, le 27 septembre 2021, des festivités officielles de la Journée mondiale du tourisme (Jmt). Le boom de l'hôtellerie ! D'emblée et à titre de comparaison statistique pour entrer de plain-pied dans un bilan de la pertinence susmentionnée, arguons que " Sublime Côte d'Ivoire " contribue aux solides ressorts du secteur en dépit de la grisaille de la Covid.

Notamment en matière d'infrastructures hôtelières. Ainsi, les signaux sont-ils au vert pour l'année 2020. En atteste l'accroissement du nombre de réceptifs qui affiche un passage de 2531, en 2017, à 3708 hôtels en 2020. Ce tableau de bord indiquant à son compteur, pour l'exercice 2020, 53117 chambres pour 106.234 lits. Le paysage hôtelier ivoirien a continué à s'enrichir en 2021 avec de nouveaux réceptifs de standing, au Plateau, dans le quartier des affaires d'Abidjan, en zone industrielle de Yopougon, à Marcory, Korhogo dans la capitale du Poro...

Mais aussi, 2022 verra l'essor de champions nationaux de l'industrie touristique et hôtelière qui contribueront au développement des territoires et du tourisme interne. Yamoussoukro donne le ton avec la double ouverture au premier trimestre 2022 de plusieurs hôtels. La Can 2023 en ligne de mire L'événement phare que le tourisme ivoirien se doit d'honorer est l'organisation en terre ivoirienne de la Coupe d'Afrique des Nations de football (Can) en juin-juillet 2023.

Et, à juste titre, pour honorer l'agenda des missions d'inspection des instances de la Confédération africaine de football (Caf) et de la Fifa, le ministère du Tourisme et des Loisirs joue sa partition. Notamment en matière de certification et de normes internationales de la Fifa relativement aux standards de 4/5 étoiles des réceptifs hôteliers devant accueillir les 24 équipes en compétition, ainsi que les officiels et autres hautes personnalités.

A Abidjan et Yamoussoukro, ainsi que les villes secondaires de Bouaké, Korhogo et San Pedro. Une opportunité de dessiner les contours de la marque hôtelière nationale " Kama Hôtels Africa " qui est prête à être lancée, de type 4 étoiles réalisables clés-en-mains en 12/18 mois dans les capitales régionales du pays devant accueillir les compétitions.

Dans le même élan, 2022 verra la concrétisation des manifestations d'intérêt des investisseurs et groupes hôteliers internationaux lors des tables rondes de Dubaï et Hambourg avec des complexes hôteliers de types 4 et 5 étoiles aux architectures iconiques et concepts futuristes.

Sans compter avec la reconstruction du Golf hôtel sous le pavillon de l'enseigne internationale Sheraton, la codification et la modernisation de la gastronomie ivoirienne sous l'égide de l'Omt qui devrait produire une publication d'anthologie, ainsi que les offres de parcs de loisirs en cours de réalisation.

La Direction du Guichet unique du tourisme, pour les exercices 2020 et 2021, affiche des bilans satisfaisants. Pour la saison 2021, ce sont plus de 107, 328 milliards de FCFA d'investissements réalisés pour les 460 entreprises (établissements d'hébergement et agences de voyages) qui ont bénéficié d'agréments et de licences d'exploitation.

Le tout ayant généré 18.636 emplois directs et indirects. Il importe également d'indiquer que les Ivoiriens et Ivoiriennes se sont réapproprié " Sublime Côte d'Ivoire ", dont la rampe de lancement est, sans conteste, " La quinzaine touristique ivoirienne ". Qui a connu un franc-succès en septembre 2021. En effet, en prélude à la 41e Jmt dont elle a été, l'année dernière, le pays-hôte, la Côte d'Ivoire a organisé 6 circuits de (re) découverte et de promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers cette quinzaine, du 7 au 22 septembre 2021. L'occasion était belle d'aller à la rencontre des trésors cachés au cœur de la " Sublime Côte d'Ivoire ".

Avec pour objectif d'inscrire la Côte d'Ivoire, durablement, dans le Top 5 des destinations africaines, Siandou Fofana a lancé, le 20 décembre 2021, la phase pratique de l'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire. Les classant de 1 à 5 étoiles pour les réceptifs d'hébergement et des " Taliés " ou marmites et fourchettes pour les maquis et restaurants.

Cette opération est l'aboutissement du processus de mise aux normes des établissements de tourisme et leur classement dans le sens de la qualité totale. Le ministère du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire, depuis 5 ans, sous la haute vision du chef de l'Etat, n'a de cesse de repositionner la destination Côte d'Ivoire sur la planète du tourisme mondial avec une contribution au Pib de l'ordre de -1,5%, en 2011, pour atteindre 7,3% en 2019, après être passée par 4,5% en 2016. Un Pib de plus de 7,6% en 2020 était la prévision n'eût été la Covid-19.

Au plan interne et structurel L'écosystème touristique a accueilli avec enthousiasme, le Conseil national du tourisme (Cnt) en 2019- 2020, censé être le creuset où se fondent les aspirations de tous les acteurs du secteur. Des réformes institutionnelles et réglementaires sont en cours, au niveau notamment, de la perception de la Taxe de développement touristique (Tdt), de la promotion avec une envergure à renforcer pour Côte d'Ivoire Tourisme (l'office de promotion de la destination) et, surtout, en portant sur les fonts baptismaux, la Société nationale d'ingénierie touristique (Snit), un bureau-conseils.

Au total, en 2022 en capitalisant la résilience dont elle a fait montre, " Sublime Côte d'Ivoire ", tout aussi par sa pertinence et sa cohérence, a fait l'unanimité, comme en témoignent les propos du Premier ministre Jérôme Patrick Achi: " J'ai été témoin des tables-rondes de levée de fonds, à Dubaï comme à Hambourg, en 2019 (... ) au point que l'économie touristique est devenue une priorité nationale dans " la Vision 2030 " du Président de la République " JEAN ANTOINE DOUDOU