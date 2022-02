Cote d'Ivoire: Accès à l'eau potable - La desserte de Bouaflé assurée par la brasserie de la ville avec une dizaine de citernes

La situation de manque d'eau à Bouaflé perdure avec la suspension de la distribution d'eau par la Sodeci qui n'est pas encore levée. C'est plus d'une dizaine de citernes de capacités de 6 000 et 10 000 litres qui font la navette entre Solibra-Bouaflé et les ménages.

Il faut signaler que cette opération d'approvisionnement d'eau a commencé depuis le 27 janvier 2022 et se poursuit. Elle se fait en collaboration avec l'Office nationale de l'eau Potable (Onep). D'ailleurs, la semaine dernière compte de la gravité de la situation le ministre de l'Hydraulique Laurent Tchagba et le Directeur général de la Sodeci Ahmadou Bakayoko se sont rendus à Bouaflé pour constater l'ampleur pénurie et rassurer la population.

L'usine de la Société de limonaderies et brasseries d'Afrique (Solibra) à Bouaflé qui a été sollicitée, depuis les premières heures de cette catastrophe par le préfet de la Ville, M. Gonbagui GuéiI Georges, continue d'approvisionner les populations. Une information rapportée par les responsables de la Brasserie de la ville.

Cette situation a été causée par la suspension momentanée de distribution d'eau par la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (Sodeci). Une décision prise à la suite d'un déversement de carburant (gasoil, essence) dans le fleuve Bandama par un camion-citerne. Et ce, lors d'un accident qui se serait produit non loin du site de traitement d'eau de la Sodeci.

Pour faire face à cette situation, Solibra s'est mise à la disposition de la population en fournissant de l'eau depuis ses installations. Aussi a-t-elle renforcé son dispositif de fourniture d'eau par l'installation de robinets additionnels. La Société a ainsi mis à disposition sa fontaine extérieure pour le bien-être et la survie des populations.

La brasserie s'est ainsi érigée en entreprise de distribution d'eau en s'assurant de la qualité de cette eau mise à disposition de la ville de Bouaflé.

Pour rappel, en dehors de cette situation de manque d'eau actuelle, cette brasserie a installé depuis plusieurs années des fontaines d'eau devant son usine, où les riverains viennent s'approvisionner gratuitement en eau potable.