Cote d'Ivoire: Réforme dans le secteur des transports - Le Ministre Amadou Koné réaffirme la détermination du gouvernement

Le Ministre des Transports était face aux internautes de la communauté Facebook ce jeudi 10 février 2022. Cette rencontre virtuelle dénommée Gouv'Talk, initiée par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), a été l'occasion pour le Ministre Amadou Koné d'insister auprès des acteurs des réseaux sociaux sur la volonté du gouvernement à poursuivre les chantiers de modernisation dans le secteur des transports.

Sans détour et pour une meilleure compréhension de la vision du gouvernement en ce qui concerne ce secteur, il est d'abord revenu sur les actions mises en oeuvre pour accroitre la mobilité des personnes et des biens, d'une part et d'autre part, pour renforcer les capacités des acteurs dans le cadre de la professionnalisation du secteur.

Répondant aux questions des internautes surs, entre autres, la réforme du permis de conduire, la vidéo-verbalisation, le renouvellement du parc automobile, la sécurité routière, le métro d'Abidjan et l'immatriculation des véhicules, les aéroports et la compagnie Air Côte d'Ivoire, le Ministre des Transports s'est voulu rassurant sur tous ces points. "Toutes les actions que nous menons dans ces différents domaines ont pour unique but d'offrir un cadre meilleur à nos populations dans leurs déplacements", a-t-il précisé.