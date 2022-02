Congo-Brazzaville: Football coaching - Un cadre de formation destiné aux jeunes de Brazzaville

La structure Kb09 consulting, en partenariat avec l'académie sportive Talents d'Afrique, organise la première édition du stage de football de base, de préformation, de formation puis de post formation dénommé Football coaching. Ce moment d'apprentissage permettra aux jeunes dont l'âge varie entre 7 et 19 ans de découvrir les techniques de base du football jusqu'à se lancer dans une carrière professionnelle.

Les catégories qui sont reçues par Football coaching sont les pupils de U7, les poussins de U9, les benjamins de U 11, les minimes de U12, les cadets de U15, les juniors de U 17 et les seniors de U19 possédant une licence ou non. Animé par des entraîneurs et éducateurs qualifiés dont Elie Roger Ossetté et Nicolas Konsia, le séminaire débutera le 19 mars. Les futurs footballeurs seront dotés de maillots, bas, bottines et autres produits devant leur permettre de se mettre en condition.

" Le but de ce stage est d'apporter aux jeunes apprenants une formation de base, le développement et le perfectionnement de leur qualité footballistique. Le stage se déroulera sur les installations du stade de kintélé dont l'effectif retenu sera de 120 apprenants en demi et en pension complet. Nous voulons développer les valeurs de solidarité, le vivre-ensemble et la coopération ; - Sensibiliser les apprenants au fair-play, aux lois du jeu, aux aspects liés à l'hygiène de vie du footballeur ", a expliqué le manager de KB09 consulting.

L'objectif principal sera de donner aux participants les bases techniques, tactiques et physico mentales pour leur épanouissement. Des bilans individuels seront proposés à la fin du stage qui sera également consacré au travail technico-tactique et physicomental. Cela permettra aux apprentis de préparer les tests pour ceux qui voudront signer avec les clubs professionnels.

Parmi les modules que valorise Footabll coaching, il y a le contrôle de balle, la passe, la conduite de balle, la réception, le tir, le drible, le jeu de tête, les techniques défensives, les jeux sur les côtés sans oublier la partie physique comme la vitesse, le renforcement musculaire et autres.

Concernant l'hébergement, les stagiaires seront tous sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement une fois reçus. A la fin du stage un grand tournoi de foot sera organisé devant les familles des stagiaires avant de leur remettre les diplômes de fin de formation.