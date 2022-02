Afrique: Aliou Cissé - " Une Coupe du monde sans le Sénégal, aura une saveur un petit peu différente "

Après le sacre à la CAN 2021, Aliou Cissé et les Lions du Sénégal se concentrent déjà sur la double confrontation avec l'Égypte pour les barrages du Mondial 2022.

Le Sénégal enfin sur le toit de l'Afrique. Dimanche 6 février, les Sénégalais ont décroché le premier titre de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations en l'emportant au bout de la séance de tirs au but face à l'Égypte (0-0, 4-2 aux t.a.b). Le Sénégal va prendre le temps de savourer son premier titre continental acquis face à l'Egypte, mais il va vite falloir se remettre au travail car les Lions de la Teranga vont affronter justement... les Pharaons lors des barrages pour la Coupe du monde 2022.

Un remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal - Égypte, un mois et demie après le premier sacre des Lions de la Teranga dans une CAN, Sénégalais et Égyptiens se retrouvent dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Forts de leur succès contre les Pharaons, les Sénégalais arriveront avec le plein de confiance. Mais les coéquipiers de Sadio Mané devront tout de même se méfier de la solidité affichée par les Egyptiens lors la CAN. Pour Aliou Cissé, il est difficile d'envisager une Coupe du monde 2022 sans le Sénégal, champion d'Afrique en titre.

" Nous sommes conscients que dans un mois, il y aura encore une autre compétition. Et que le monde entier attend le Sénégal à la Coupe du monde. Aujourd'hui une Coupe du monde sans le Sénégal, aura une saveur un petit peu différente. Nous sommes conscients de ça ; les joueurs aussi.

Aujourd'hui, ils savent ce qu'ils veulent pour eux, pour le pays. On est juste en train de profiter de ces beaux moments-là. Parce que nous avons travaillé pour arriver justement à ces instants-là. Mais à partir de la semaine prochaine, je serai déjà en France pour commencer à superviser d'autres joueurs et préparer cette double confrontation qui est très importante. La Can, c'est très bien, la coupe nous l'avons gagnée, mais en réalité, nous avons aussi d'autres ambitions, comme aller à la Coupe du monde et exister lors de ces échéances mondiales ", a indiqué Aliou Cissé.