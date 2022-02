Ile Maurice: Meurtre de Vanessa Lagesse - Le nouveau procès intenté à Bernard Maigrot rayé aux Assises

Retour à la case départ après deux procès aux Assises dans l'affaire du meurtre de la styliste Vanessa Lagesse, retrouvée morte dans sa baignoire dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Alors que l'accusé Bernard Maigrot est un homme libre pour le moment, la police doit reprendre son enquête.

Dénouement inattendu dans l'affaire Vanessa Lagesse hier aux Assises. Le nouveau procès intenté à Bernard Maigrot pour le meurtre de la styliste a été rayé. Et le sourire revient pour Ber- nard Maigrot qui est désormais un homme libre, 21 ans après le meurtre de cette dernière.

À l'appel de l'affaire devant le juge Benjamin Marie Joseph, Me Meenakshi Gayan-Jaulimsing, Acting Assistant DPP, a présenté une motion visant à faire rayer le procès contre Bernard Maigrot. Elle a demandé une "discontinuance of the proceedings", soit l'arrêt du procès, contre l'accusé. Du coup, la charge de meurtre de Vanessa Lagesse qui pesait sur Bernard Maigrot a été rayée aux Assises. Le bureau du DPP, a expliqué Me Meenakshi Gayan-Jaulimsing, a demandé à la police de mener une enquête approfondie par rapport aux nouvelles preuves scien- tifiques obtenues contre Bernard Maigrot et d'y confronter l'accusé.

Intervenant après la décision du bureau du DPP de ne pas aller de l'avant avec le procès, Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Bernard Maigrot, a informé la cour de l'intention de son client d'intenter une action en justice car depuis tout ce temps, ses droits constitutionnels ont été bafoués. L'avocat a expliqué que lors de la deuxième arrestation de son client dans le sillage du meurtre de Vanessa Lagesse, la police ne l'a jamais confronté aux nouvelles preuves obtenues contre lui de l'étranger pour l'incriminer de nouveau dans cette affaire.

Le corps sans vie de la styliste Vanessa Lagesse avait été découvert dans sa baignoire, dans son bungalow à Grand-Baie, dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Après une longue enquête, Bernard Maigrot avait été arrêté le 23 mai 2001 pour le meurtre de la styliste. Une enquête préliminaire avait été instituée par le DPP pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles Vanessa Lagesse avait trouvé la mort.

À l'issue de cette enquête préliminaire au tribunal de Mapou, présidée par l'ex-magistrat Azam Neerooa, Bernard Maigrot avait été déféré aux Assises. Le Directeur des poursuites publiques d'alors, Me Gérard Angoh, devait prononcer un non-lieu en faveur de Bernard Maigrot. Ce dernier n'avait pas été poursuivi aux Assises.

Après avoir obtenu de nouvelles preuves scientifiques de l'étranger contre Bernard Maigrot, ce dernier avait été arrêté une seconde fois le 23 mai 2011. Mais cette fois-ci, le bureau du DPP n'avait pas institué une enquête préliminaire. L'accusation de meurtre de Vanessa Lagesse avait été logée contre Bernard Maigrot directement aux Assises le 18 mai 2012.

Le procès était présidé par l'ex-juge Pritiviraj Fekna à partir d'août 2012. Après son décès en 2019, le dossier a été confié au juge Benjamin Marie Joseph. L'affaire devait être reprise à nouveau devant le juge Joseph le 8 septembre 2019. Par ailleurs, Bernard Maigrot s'est présenté dans l'après-midi d'hier devant le juge Luchmyparsad Aujayeb pour sa motion contre l'interdiction de quitter le pays. Il devait réclamer une "variation order" afin de pouvoir se rendre à l'étranger pour affaires.

Me Gayan-Jaulimsing a objecté en précisant qu'il n'y a aucune affaire contre lui devant la Cour suprême. L'avocate a indiqué que le procès contre lui devant les Assises a été abandonné. Et que sa motion n'a plus sa raison d'être. Cette affaire doit être portée devant le tribunal de Mapou où il avait été libéré sous caution. Il pourra même récupérer le dépôt bancaire de Rs 400 000 qu'il avait donné comme garantie.

Retour sur cette affaire 21 ans après

À la demande du Directeur des poursuites publiques (DPP), un nouveau procès dans l'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse est suspendu à son tour 21 ans après. Il faut savoir que pas moins de trois différentes équipes de police ont travaillé en même temps sur ce meurtre. Pas d'enquête judiciaire mais une enquête préliminaire qui avait conduit Bernard Maigrot aux Assises en 2001, mais l'accusation est rayée par le DPP pour insuffisance de preuves.

En 2011, de nouveaux éléments sont réunis par la police, qui se base là-dessus pour ouvrir une nouvelle enquête. Et le DPP de renvoyer une nouvelle fois, en 2012, Bernard Maigrot aux Assises sans passer par une enquête préliminaire. Face aux protestations des avocats de l'homme d'affaires, le DPP maintient qu'il a le droit de le faire et la cour leur donne raison.

La défense reproche aussi à la poursuite de n'avoir pas confronté Bernard Maigrot aux nouveaux éléments obtenus par la police et qui proviendraient d'analyses scientifiques effectuées à l'étranger. Et c'est le DPP qui demande la suspension du procès. Ce qui a fait bondir l'avocat de Bernard Maigrot, le Senior Counsel Gavin Glover, qui n'est pas d'accord que le DPP puisse suspendre le procès qui ne s'annonçait pas, selon lui, prometteur, pour demander une nouvelle enquête policière. Si Me Glover reconnaît ce pouvoir au bureau du DPP, il est d'avis que la cour devrait pouvoir dire "halte" quand il le faut.

Pour rappel, Bernard Maigrot était dès 2001 considéré comme un suspect, notamment par l'équipe de la Central Investigation Division de Curepipe, conduite par feu Prem Raddhoa. Ce dernier avait même obtenu des aveux de la part de Bernard Maigrot, mais sous la torture, avait clamé le suspect. Il était connu que l'homme d'affaires Maigrot avait une relation amoureuse avec la défunte, relation faite de hauts et de bas.

D'autres personnes ont été arrêtées de façon très peu réglementaire, comme les Tostée. Un certain Vikram Goodhye figurait aussi parmi une première liste de suspects dans cette affaire, mais il mourut dans un accident de la route en pleine enquête. Une amie de Vanessa Lagesse, l'Autrichienne Elizabeth Henesch, était aussi soupçonnée mais elle a pu quitter le pays sans être inquiétée. Dominique Julienne, un employé de la famille Lagesse, était aussi sur la liste des suspects, mais les Anglais qui enquêtaient également sur ce meurtre ne comprennent pas pourquoi ses dépositions n'ont pas été vérifiées par la police mauricienne. Et quant à la possibilité que le meurtre serait l'œuvre d'un inconnu, les enquêteurs britanniques la rejettent pour plusieurs raisons, dont celle ayant trait à l'absence d'effraction dans la maison de Vanessa Lagesse.

Il reste donc Bernard Maigrot, mais voilà! Son avocat compte contester la procédure engagée par le DPP, visant à tout recommencer de zéro.