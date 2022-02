Ile Maurice: À 7,4%, l'inflation poursuit sa tendance haussière

L'augmentation du coût de la vie ne semble pas près de s'arrêter, impactant lourdement ceux au bas de l'échelle, alors que les yeux se tournent vers la Banque centrale qui doit prendre des mesures pour juguler cette spirale inflationniste.

Jusqu'où ira la poussée inflationniste ? D'ailleurs, Statistics Mauritius vient de réviser à la hausse l'inflation en glissement annuel (year-on-year) à 7,4 % en janvier 2022. Une hausse de 0,6 % par rapport au taux de 6,8 % en décembre 2021 et de 6,4 % en janvier 2021.

À ce rythme, les spécialistes n'écartent pas la possibilité que l'inflation soit à deux chiffres très prochainement. "Il est clair que notre pouvoir d'achat a été impacté d'une façon directe et brutale par les effets inflationnistes des produits importés, le prix du fret ainsi que les taxes sur les produits pétroliers sans oublier la dépréciation accélérée de la roupie mauricienne. Et ce n'est pas terminé", souligne l'économiste Rajeev Hasnah.

Les statisticiens de Statistics Mauritius expliquent la tendance haussière de l'inflation par une augmentation de l'indice des prix à la consommation. Soit à hauteur de 1,6 point ou 1,4 % de décembre 2021 à janvier 2022. Il était à 113,3 points et 114,9 points respectivement. Parallèlement, l'inflation globale (headline) a emprunté une courbe ascendante, passant à 4,6 % pour les 12 derniers mois se terminant en janvier 2022, contre 4 % pour la même période s'achevant en décembre 2021. Ce qui représente une hausse de 0,6 %. Toutefois, comparée à janvier 2021, elle s'élevait à une moyenne de 2,5%.

Dépenses de santé

Le changement du Consumer Price Index (CPI) est le résultat de l'évolution des prix des principaux produits constituant le panier de la ménagère. C'est le cas pour l'essence qui a enregistré la plus forte hausse de l'indice, à savoir + 0,5 point. Dans la foulée, on note que les légumes ont gagné + 0,3 point, les honoraires des médecins , + 0,2 point ou encore + 0,2 point pour des produits et autres services.

Par ailleurs, les sous-indices portant sur les dépenses d'une douzaine d'articles de consommation ont également évolué durant la période allant de décembre 2021 à janvier 2022. Statistics Mauritius précise à cet effet que la plus forte augmentation concerne les dépenses liées à la santé. Covid-19 oblige, cet indice a gagné +5,4 %, suivi du transport, +3,8 % et de l'alimentation et des boissons nonalcoolisées, + 1,7 %. Il va sans dire que le récent passage du cyclone Batsirai exercera davantage de fortes pressions sur les prix des légumes, dont le poids dans le panier des ménagères est non-négligeable.

Alors que les banques centrales aux États-Unis, en Asie et en Europe se préparent à passer à l'offensive en réajustant les taux d'intérêt face à la spirale inflationniste, devenant d'ailleurs une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, les yeux seront donc braqués sur la BoM Tower lors de la prochaine réunion du Monetary Policy Committee, fixée à la mi-mars, pour suivre les délibérations de cette instance. Tout laisse croire qu'un fort consensus se dégage déjà en faveur d'une hausse du taux repo, ce qui serait un signal fort de la Banque centrale pour combattre le spectre de l'inflation. Et répondre ainsi à une de ses priorités.