Maroc: La recherche scientifique dans toutes ses déclinaisons - Enjeu réel et stratégique pour le Maroc

La recherche scientifique, dans son rapport avec la société et l'homme, demeure l'enjeu réel et stratégique pour le Maroc, a affirmé le président du Laboratoire de Narratologie et Discours Culturels à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msik de Casablanca (Université Hassan II), Choaib Halifi.

Conscient de ce pari, le Laboratoire s'est toujours investi pour la réalisation d'un ensemble d'objectifs en partant des sciences humaines et en ciblant des choix précis, concrétisés et développés tout au long de l'année grâce au travail d'équipe, professeurs et doctorants affiliés à l'université Hassan II et à d'autres universités marocaines et arabes, a affirmé M. Halifi, dans un entretien à la MAP.

Partant de son potentiel scientifique et culturel cumulé depuis sa création, consistant en l'organisation de différentes rencontres, la rédaction de plusieurs publications et l'encadrement de qualification, le laboratoire dispose d'un programme quinquennal axé sur la consécration des principes de la recherche scientifique, a-t-il souligné.

L'objectif affiché repose sur la concentration sur des mémoires spécialisés en matière de narratologie et culture et la rencontre des chercheurs de l'université avec d'autres universitaires et critiques du Maroc, du monde arabe, d'Europe et d'Amérique, a ajouté le président du Laboratoire.

Partant de ce principe, le laboratoire vise l'intégration des étudiants doctorants, du master et de la licence qui travaillent aux ateliers du laboratoire dans le cadre de ses activités scientifiques.

Outre le programme scientifique à la faculté, mené en partenariat avec plusieurs facultés, laboratoires et associations, le laboratoire renforce sa présence à travers le transfert de son savoir et l'expérience des chercheurs en associant les étudiants à la promotion de la recherche scientifique sur l'Homme, la société et la mémoire, avec la participation de chercheurs dans différents domaines: littérature, histoire, sociologie et philosophie, entre autres.

L'intérêt porte en premier lieu sur les grandes et les petites villes, vu que le laboratoire s'attèle à l'organisation de rencontres régionales de narratologie qui planchent sur l'étude de la créativité narrative dans plusieurs régions du Royaume (Safi, El Jadida, Beni Mellal, Khenifra, Oued-Zem et Oujda).

En deuxième lieu, l'accent est mis sur les campagnes, leur mémoire, leur culture populaire et leur patrimoine immatériel, lors de rencontres en présence de la population rurale, avec un intérêt particulier à l'environnement de Casablanca-Chaouia.

En troisième lieu, il est question d'organiser des rencontres maghrébines et arabes de la narratologie qui contribuent à la création d'un réseau de laboratoires de ce genre en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Jordanie, en Egypte, en Palestine et en Arabie Saoudite, avec pour objectif l'échange de connaissances et d'expériences.

Les responsables du laboratoire s'intéressent également, selon lui, au volet relatif à l'édition scientifique concernant les étudiants chercheurs dans la perspective de publier leurs textes dans "Les cahiers du doctorat", outre la publication par le laboratoire de deux livres au moins chaque année.

Au cours de l'année 2021, le laboratoire a organisé, dans l'ensemble, 33 conférences en présentiel et distanciel auxquelles ont participé 109 chercheurs et intervenants du Maroc et d'ailleurs.

Le laboratoire a également produit trois ouvrages et dirigé la revue Les Cahiers du doctorat et la revue Soroud. Dans le même sens, les ouvrages de plusieurs chercheurs du laboratoire ont vu le jour, chacun dans son domaine de spécialité.

Le laboratoire prévoit plus d'ouverture sur l'Afrique en s'appuyant sur des séminaires se rapportant à notre culture commune, et aux spécificités qui se complètent, l'organisation de colloques nationaux et internationaux qui portent sur la recherche sur le roman, le renforcement des liens avec la mémoire et ses manifestations dans les périphéries et dans les campagnes grâce aux multiples célébrations de rencontres à caractères régionaux qui traitent du patrimoine matériel et immatériel ainsi que les tabous, tout en valorisant les écrits qui émergent des marges.

Ainsi, trois publications du laboratoire ont vu le jour: le livre annuel du laboratoire, le manuel du chercheur et l'annuaire rassemblant la totalité des travaux du colloque national sur Zenata. Quatre chercheurs ayant déjà soutenu leurs thèses au sein du laboratoire ont publié de nouveaux ouvrages au Maroc et à l'étranger, tout comme les professeurs du laboratoire qui ont publié plusieurs articles et ouvrages en relation avec leurs domaines de recherche.

Par ailleurs, le site web de Soroud, revue, régulièrement publiée au format papier et électronique en quatre langues, a été renouvelé pour qu'il soit conforme aux normes internationales et aux exigences de candidature pour l'indexation.

Par Noureddine Hazmi (MAP)