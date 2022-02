Congo-Kinshasa: Halte à la feuille de route /CENI - La Symocel exige à Denis Kadima de publier le calendrier électoral et le budget global des opérations électorales

*La Synergie des Missions d'Observation Citoyenne des Elections, SYMOCEL en sigle, Engagée dans la gouvernance démocratique et électorale, poursuit la vision d'un Congo véritablement démocratique où les élections crédibles garantissent la paix et la stabilité.

Dans son rôle d'Observateur Citoyen de long terme, elle a suivi avec beaucoup d'intérêt la publication par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI, de la Décision n° 004/CENI/BUR/2022 du 03/02/22 portant publication de la feuille de route du Processus Electoral 2021-2027. La SYMOCEL salue ce premier pas franchis vers le respect des échéances électorales et note avec satisfaction les faits suivants :

La Décision n° 005/CENI/BUR/2022 du 03/02/22 portant publication du calendrier réaménagé de l'élection des Gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces du Bas-Uélé, Haut-Lomami, du Kasaï-Central, du Kasaï-Oriental, du Kongo-Central, de la Lomami, du Maï-Ndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et de la Tshopo d'une part, et des Vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa et de Kwango. Cette décision contribue à l'instauration de l'autorité de l'Etat dans les provinces précitées.

La volonté de la CENI d'accréditer les journalistes, les témoins ainsi que les observateurs de Long Terme pour contribuer à la transparence de toutes les opérations électorales et la crédibilité du processus électoral. Cette disposition rassure les parties prenantes sur la disposition de la CENI à une gouvernance transparente du processus électoral.

La volonté de la CENI d'informer les parties prenantes sur son travail en rapport avec la gestion du cycle électoral. La sortie médiatique de la CENI brise un mutisme qui créait des soupçons et des supputations sur son travail en rapport avec la gestion du processus électoral.

Toutefois, la SYMOCEL exprime les inquiétudes suivantes :

La non publication du Budget pour le calendrier réaménagé de l'élection des Gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces du Bas-Uélé, Haut-Lomami, du Kasaï Central, du Kasaï-Oriental, du Kongo-Central, de la Lomami, du Maï-Ndombe, du Maniema, de la Mongala, du Tanganyika et de la Tshopo d'une part, et des Vice-gouverneurs des provinces de Kinshasa et de Kwango. Ce qui entretient le flou sur la transmission des coûts des opérations de la CENI au Gouvernement, ainsi que le plan de décaissement auquel ce dernier doit s'engager et met en mal la transparence dans l'observation, le contrôle et le suivi de ce plan de décaissement.

La non clôture de la phase de planification marquée par la non-production des documents pertinents, notamment le calendrier électoral, son budget ainsi que le plan de mitigation des contraintes. La phase de planification est en effet cruciale en ceci qu'elle dote la CENI des outils essentiels de gestion : calendrier électoral, budget, plan de recrutement et approvisionnement, plan logistique et sécurité. L'absence de ces outils, ralenti le processus de financement et de mobilisation des moyens à temps.

Fort de ce qui précède, la SYMOCEL recommande :

Au Parlement :

ü D'accélérer le traitement des propositions des lois relatives aux réformes électorales, en vidant notamment la question de La loi électorale, qui du reste était alignée lors de la session de Septembre 2021, mais n'avait pas été débattue.

Au Gouvernement :

ü De montrer sa volonté politique sur l'appui au travail de la CENI, en réajustant le budget annuel alloué à la CENI ;

ü D'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et garantir qu'aucune province ne sera exclue des scrutins pour fait d'insécurité ;

ü De disponibiliser sans tarder les ressources nécessaires pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces précitées, aussitôt que la CENI lui aura communiqué le budget y afférent.

A la CENI :

ü De faire une urgence la publication du calendrier électoral et budget global des opérations électorales. Ceci démontrera sa détermination à respecter le délai Constitutionnel ;

ü De publier le budget pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces précitées et de le transmettre au Gouvernement pour financement ;

ü De publier le plan de mitigation des contraintes afin de rassurer les parties prenantes ;

ü De toujours privilégier la concertation avec les parties prenantes pour toutes les décisions relatives au processus électoral.

Aux parties prenantes :

ü De rester mobiliser et procéder chacune en ce qui la concerne, à l'éducation civique et électorale des citoyens, à la surveillance et l'observation du processus afin de s'en approprier en y participant activement, massivement et en toute responsabilité.

Fait à Kinshasa, le 07 Février 2022

Pour la Coordination Nationale