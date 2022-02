Congo-Kinshasa: Processus électoral inclusif réclamé/Elections 2023 - Me Dieudonné Tshibuabua pour la participation active des congolais de la Diaspora

Il n'a cessé de militer, au long des jours, pour l'avènement d'une société plus juste et plus équitable. Pour ne pas déroger à son combat patriotique, Maitre Dieudonné Tshibuabua, Avocat au barreau de Bruxelles, donne le ton sur la prise en compte de tous les congolais de la Diaspora au processus électoral en cours qui mène vers les élections de 2023.

Au cours d'une interview accordée en début de cette semaine à RTNC.CD, il a soutenu haut et fort son point de vue en martelant que les congolais de la diaspora partagent les mêmes sentiments et le même attachement avec leurs compatriotes vivant au pays quand il s'agit des questions très sensibles liées à la survie et à l'avancement de l'Etat. Dans la foulée, Me Dieudonné Tshibuabua a, en sa qualité de Président de la Fédération de la Diaspora Congolaise (FDC), affirmé le soutien de tous les congolais disséminés à travers le monde au processus électoral dont la marche avance déjà.

"Les congolais de la Diaspora soutiennent à 100% le processus électoral en cours. Le souhait ardent de ces compatriotes est d'être comptabilisés et identifiés aux futures échéances électorales. Ce sont des congolais, ils méritent leurs droits comme tels. Ils sont les acteurs non négligeables car ils possèdent tous les atouts possibles. Ne pas les associer dans cette démarche est une haute trahison car ce sont des congolais comme tous les autres ", a-t-il soutenu.

Appel à la révision de l'article 10 de la Constitution

Un autre point évoqué lors de cette même interview c'est la problématique de la révision de l'article 10 jugé restrictif de certains droits aux congolais de la diaspora. Sur ce terrain, le Président de la FDC dit plaider pour l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. "Cette priorité a été rappelée par notre président de la République plusieurs fois dans ses discours et dans une interview à l'étranger", a-t-il rappelé avant d'exhorter les députés nationaux à poser leurs yeux sur ce dossier lors de la prochaine session.

"A nos élus de s'investir à la session de Mars 2022 car nous proposons que l'article 10 de la Constitution change pour qu'on dise que la nationalité congolaise est irrévocable. (... ), Nul n'ignore que la nationalité congolaise se conserve même en cas de l'acquisition d'une autre. Les élus doivent s'inscrire dans la vision du Chef de l'Etat", a-t-il déclaré.

Pour démontrer son engagement dans ce combat, Me Dieudonné Tshibuabua a rappelé qu'une pétition avait déjà été lancée, il y a plusieurs mois, pour les 100 mille signatures requises avant le dépôt à l'Assemblée nationale. "Les gens adhèrent. Cette pétition est signée par toutes les personnes qui se sentent concernées par ce combat. Il y a une forte mobilisation dans la diaspora. C'est le combat pour tout le monde. Au cas où la situation n'avance pas au Parlement, nous allons déposer notre pétition car l'objectif est d'atteindre 100.000 signatures", a expliqué le défenseur des sans-voix.