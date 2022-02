Congo-Kinshasa: Vivement des monuments pour les Pionniers culturels et de l'indépendance /Rumba - Me Kalala Muena Mpala sensibilise les autorités de deux Congo à immortaliser Grand Kallé, Jamais Kolonga et Kabasele Tshamala

document

*C'est un appel de plus. Depuis bientôt une année, Maître Kalala Muena Mpala n'a jamais su lésiner le moindre effort pour insister sur la nécessité, pour les dirigeants, de couronner le grand travail abattu par les pionniers de la Rumba, lequel a conduit à l'inscription de cette dernière comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est cela même la raison majeure qui devrait, en principe, selon Maître Kalala, pousser les autorités de deux Congo (République Démocratique du Congo et le Congo Brazza, Ndlr) à passer à l'acte, sans plus tarder.

Dans une correspondance adressée au Ministre des Affaires Etrangères du Congo-Brazzaville en début de cette semaine, Me Kalala Muena Mpala, qui est également Président Médiateur Général de l'Afric'Ambiance, des Bantous de la Capitale et de S.O.S SALSA, demande au Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila, dont il cité le nom en passant, de bien vouloir immortaliser Grand Kallé, Jamais Kolonga, Kabasele Tshamala et consorts à travers des monuments à l'ex-place Gare centrale, dans la commune de la Gombe. Pour lui, en effet, toutes ces stars de la musique congolaise dont la plupart ont quitté la terre des hommes sans la moindre reconnaissance de l'Etat, sont comme des héros culturels de l'indépendance. Car, a-t-il bien précisé, "ils ont consolidé notre fraternité durant des décennies".

Kinshasa, le 02 Février 2022

Transmis copie pour information à :

Leurs Excellences :

Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo (actuel Président de CEAC) ;

Monsieur le Président de la République du Congo (ancien Président de la CEAC au Congo Brazzaville) ;

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo ;

Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa ;

(Tous) à Kinshasa/Gombe

A Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères du Congo-Brazzaville à Brazzaville

Objet : - Remerciements, accompagnement et félicitation.

Hommage à Grand Kallé et Jamais Kolonga.

Excellence Monsieur le Ministre,

Même absent physiquement à Brazzaville, nous avions été à travers la voix inoxydable de Grand Kallé en ces termes: "Ebale ya Congo ezali lopango te ezali nde nzela ". Fleuve que nous avons maintes fois traversé, à l'instar de votre homologue aussi de Kinshasa qui nous lit en copie.

Grande a été notre joie, vous le savez au mois de Janvier lors de la passation, entre Brazzaville et Kinshasa, de vous voir, fidèle connu de nous aussi, du drapeau de la CEEAC à Kintele où Madame Photas de l'African Fiesta vous a laissé un mot précieux dans une des langues nationales de la République Démocratique du Congo.

Nous étions témoin privilégié !

Merci et accompagnement de cet événement par tous les mélomanes kinois de l'African Jazz du 30 Juin lequel après la Table Ronde de Bruxelles, rentra à Kinshasa par Brazza la verte via le Beach Ngobila en passant par la place de l'Indépendance, site touristique qui attend, pourquoi pas, l'implication aussi du Gouverneur Gentiny NGOBILA MBAKA dans l'érection d'un monument en souvenir de ceux qui ont consolidé notre fraternité durant des décennies, nos héros culturels de l'indépendance à côté desquels, selon notre souhait, Jamais Kolonga le fidèle des fidèles.

A nos côtés, sont au moment où nous signons cette lettre, Georges KASANDA et KWAMI MUNSI qui, sous le couvert de l'African Ambiance, comptent rencontrer, à Brazzaville, leurs frères Romain de SOS SALSA et ceux des Bantous des deux capitales pour rappeler, aussi à tous, la chanson " faux millionnaire " de KWAMI et d'autres qui rapprochent nos deux fils.

C'est par ce Beach, que nos Héros culturels de l'indépendance avaient regagné notre capitale, actuellement embellie par le Gouverneur en fonction, qui doit, restaurer l'avenue Kabasele Tshiamala surtout au niveau de la résidence de MOKIA MANDEMBO (en face de l'hôtel PHENIX), l'homme en trois pièces depuis la 2ème République jusqu'à ce jour.

Excellence Monsieur le Ministre,

Actuels Ministres des Affaires Etrangères ayant connu ces élégants et civilisés Kallé et Jamais Kolonga, vous ne manquerez pas d'intercéder auprès des deux Présidents en faveur de l'érection de ce monument en hommage à nos héros culturels.

En annexe notre première requête.

Nos deux Présidents vous écouteront, plus que moi, d'accompagner le Gouverneur NGOBILA MBAKA dans l'installation de ces héros.

Merci d'avance, ici déjà, à Monsieur le Gouverneur de donner du prix à cet appel qui est aussi celui des deux jeunes artistes choisis, par la circonstance, par vous.

Excellence Monsieur le Ministre,

Encore une cérémonie semblable d'échange de symboles en Février au siège de UA entre le Président TSHISEKEDI TSHILOMBO et le Président MACKYSAL ; notre sentiment d'appui est resté constant.

Ce dimanche, notre joie était aussi à son comble lorsque, pays de Nicole SAAR vivant à Paris, les Lions de la Teranga du Sénégal furent proclamés " champions d'Afrique ".

Félicitations à nos frères et sœurs Sénégalais !

Excellence Monsieur le Ministre,

Le 11 Février 1983, l'immortel Grand Kallé nous quittait en nous laissant la rumba de majesté.

Rejoignant son Alter égo, le 11 Février 2017 Jamais Kolonga avait maîtrisé non seulement les règles du protocole d'Etat mais aussi de la grande Rumba authentique et d'autres danses nobles de l'école KABASELE TSHIAMALA et ses contemporains qui rapprochent des Bantous des capitales et de S.O.S Salsa en hommage aux immortels et unificateurs Grand Kallé et Jamais KOLONGA, nous signons la présente avant le 11 et le 15 Février 2022.

Excellence Monsieur le Ministre,

Restons ensemble !