Afrique Centrale: Guerre entre troupes rwandaises et ougandaises à Kisangani - Arrêt de la C.I.J : des réactions diverses fusent de partout

Au terme d'une longue procédure judiciaire, la Cour internationale de justice a rendu mardi 8 février, son arrêt dans l'affaire opposant la RDC à ses deux voisins, le Rwanda et l'Ouganda, ses alliés pendant la guerre de libération de la RDC par les troupes de l'AFDL. Comme il fallait s'y attendre, les décisions de cette haute instance judiciaire n'ont malheureusement pas emporté l'adhésion de toutes les parties au procès. Aussi bien le pays victime des affrontements meurtriers sur son territoire, et plaignant dans cette cause, la RDC, que l'un des belligérants, à savoir l'Ouganda, tous ont émis des réactions diverses.

La RDC a déploré pour sa part, la minimisation des indemnisations d'énormes préjudices subis par elle sur son territoire. En termes de milliers de pertes en vies humaines, dans la démolition des infrastructures routières, sociales et économiques, ainsi que la destruction de l'environnement. Rien n'explique pourquoi sur le montant de 11 milliards de dollars sollicités, les juges de la C.I.J. aient décidé de ne lui allouer que 325 millions de dollars. Un montant nettement insuffisant pour l'aider à lancer des travaux de réfection et à indemniser les familles victimes encore en vie.

La réplique de la haute instance judiciaire internationale ne s'est pas faite attendre. Les responsables de la C.I.J. notent pour leur part, que la RDC n'avait pas produit suffisamment de preuves pour étayer l'affirmation congolaise soutenant que l'Ouganda devait réparer pour la mort de 180.000 civils. Cela laisse facilement croire que les avocats de la RDC n'avaient pas présenté un dossier bien ficelé, comprenant les listes de toutes les victimes tuées, blessées, appauvries par les pillages de leurs magasins, et les vols de leurs véhicules, bétails et autres.

On croit savoir que dans ce dossier, l'on devait également joindre en soubassement, l'inventaire exhaustif de toutes les infrastructures routières, les immeubles privés, les édifices publics, notamment des écoles et des hôpitaux, détruits par des bombardements. C'est peut-être ce genre des pièces à conviction qui allaient certainement emporter la conviction des juges et les aider à asseoir leur décision sur l'examen des préjudices subis par la RDC, de manière à lui allouer une indemnisation conséquente. Les avocats de la RDC qui défendaient la cause de notre pays, ont-ils eu la présence d'esprit et la vigilance nécessaire de préparer un dossier en béton ? Concernant les préjudices subis, avaient-ils point au dossier des pièces à conviction, quand on sait que l'Ouganda conteste sa responsabilité dans le massacre des populations.

Le même allié de la RDC s'insurge contre la décision sélective de la Cour internationale de justice qui n'a ciblé que l'Ouganda, alors que pour le ministre ougandais des Affaires étrangères, d'autres armées étrangères à la RDC étaient impliquées dans le conflit. L'Ouganda qui estime injustes et erronés, les deux jugements de la C.I.J. prononcés le premier, en 2005, sur sa responsabilité dans les pertes tant humaines que matérielles enregistrées par la RDC, fait savoir que les problèmes qui ont conduit à la présence ougandaise en RDC entre 1998 et 2003, n'étaient pas résolus à l'époque. Et d'ajouter qu'ils ne le sont toujours pas aujourd'hui.

Dans le même registre de réactions, le pays de Museveni relève comme si cela ne suffisait pas, la décision sélective qui l'a pointé du doigt accusateur, alors que la deuxième guerre du Zaïre de 1993 à 2003, avaient connu l'implication de neuf pays voisins à la RDC. Que l'Ouganda soit le seul allié à être condamné à l'indemnisation et à la réparation de nombreux préjudices enregistrés à la suite de ces guerres à l'Est de notre pays, ne semble pas refléter une décision juste et équitable qui devait sortir de ce procès entre alliés.

Voilà pourquoi l'Ouganda à qui il a été même signifié un échéancier de paiement des dommages et intérêts, se sent quelque discriminé, étant donné que sur les terres congolaises, presque tous les alliés qu'on le veuille ou non, ont posé des actes répréhensibles qui n'ont pas été documentés de la même façon. Dans sa réaction, l'Ouganda soutient qu'il est en partenariat stratégique avec la RDC depuis novembre dernier, et avec l'armée congolaise, ont lancé une offensive conjointe dans les provinces congolaises de l'Ituri et du Nord Kivu contre les rebelles ougandais des ADF que le Groupe islamique brandit comme une de ses branches en Afrique centrale.

Le débat semble ouvert hors prétoire, après la condamnation de l'Ouganda qui affirme qu'il fait tout ce qui est à son pouvoir, pour travailler avec le gouvernement congolais sur les questions de sécurité, d'infrastructures et d'intégration économique régionale. Certains observateurs avertis pensent qu'il y a nécessité de la tenue prochaine de la commission mixte congolo-ougandaise pour examiner la poursuite de la coopération bilatérale entre nos deux pays, sans interférer sur les dossiers judiciaires.