Congo-Kinshasa: Etats généraux de la conservation de la nature - La nouvelle vision de l'ICCN articulée autour de 4 piliers

L'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), en collaboration avec les ministères du tourisme, de la défense ainsi celui de l'environnement , a tenu ses états généraux hier 10 janvier au Pullman Hôtel. Ces états généraux sont organisés dans un contexte assez spécial qui est la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité qui sont devenus des sujets d'importance mondiale. Et ceci, avec la préoccupation de maintenir en équilibre les conditions de vie de l'humanité.

Autre élément de contexte, c'est l'intégralité des écosystèmes sur lesquels travaillent l'ICCN et les services écosystémiques associés qui créent le climat et qui permet d'assurer la meilleure qualité humaine sur la planète. Compte tenu de l'état de lieu réalisé depuis les six mois de l'actuelle équipe dirigeante, il est apparu nécessaire de mettre cette institution sur la piste de réinvention.

Raison pour laquelle , selon le DG Olivier Mushiete de l'ICCN a articulé la nouvelle vision sur quatre piliers stratégiques à savoir :la souveraineté, l'humanité, la responsabilité ainsi que la biodiversité. Ces quatre piliers sont très importants et, serviront de supports fondamentaux pour le déploiement de la stratégie qui sera mise en place dans les touts prochains mois.

Pour ce qui est du pilier de la souveraineté, il s'agit d'appliquer avec fermeté et respect la loi 14003 sur l'ensemble du réseau national des aires protégées. Il sera question de s'investir fortement pour faire respecter les limites des aires protégées et l'intégrité du territoire. Le troisième élément de la souveraineté est la restauration de l'autorité de l'Etat jusqu'au plus profond du milieu rural. En plus, il sera question de mettre en évidence certains antagonismes sectoriels, de faire le lien et organiser une relation trilatérale entre la mission de conservation, de sécurisation et le développement rural intégré afin de justifier tous les appuis futurs nécessaires pour développer les activités.

Le pilier humanité, quant à lui, mettra l'homme au centre du dispositif de gestion. Le troisième pilier se réfère à la responsabilité. Il s'agit ici de monter en puissance de la capacité d'autofinancement tout en assurant la bonne gouvernance. Enfin, avec le quatrième pilier, il sera question de rester objectif car, certains spécimens des dernières espèces sont en train de disparaitre et mérite une forte protection, afin d'éviter leur disparition. Cela fait porter à la RDC une responsabilité mondiale.

Non à la spoliation des aires protégées

Le ministre du Tourisme Modero Nsimba, a pour sa part, invité la génération actuelle de cesser avec la spoliation des biens de l'Etat comme cela était dans le passé . Il a déploré le fait que le parc de la Nsele est en train de se vider et pourtant c'est un espace à protéger. Il a attiré l'attention de ceux qui se s'approprier des portions de terre sur le fait que Felix Tshisekedi ne va les laisser spolier ce patrimoine non seulement nationale mais également mondial.

Modero Nsimba a fait savoir qu'aujourd'hui la RDC démontre petit à petit qu'elle donne des solutions à l'humanité qui se transforme en monde artificiel. Il est temps de parler de ce pays, de dire ce qu'il est et est capable de faire.

Dans la même logique, le ministre de la Défense, Kabanda , a reconnu que rien ne vaut une réflexion sur la vie, mieux, sur la conservation de la nature. Car, elle renferme tout ce dont l'homme a besoin. Selon lui, le changement climatique et la perte des espèces animales et végétales, tant décriés sont des conséquences de la destruction méchante des habitats naturels susceptibles de jouer un rôle majeur dans les équilibres écosystémiques mondiaux.

Le ministre Kabanda a rappelé que plusieurs rapports de terrain indiquent que la violation des aires protégées est marquée par la présence des groupes et bandes armées qui exploitent illégalement les ressources forestières et minières au profit de certaines puissances économiques nationales et étrangères. L'ensemble de ces facteurs destructeurs a contribué négativement à l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat dans ses aires protégées.

C'est fort de ce constat que le Conseil supérieur de la défense a pris, à l'issu de sa réunion d'août 2014, une résolution créant le corps de protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparenté. En tant que force para militaire au sein de l'ICCN, cette structure relève du ministère de la Défense national et Anciens combattants, quant à sa mise en condition et mis en œuvre dans son volet militaire. La question de la conservation de la nature est devenue un enjeu de sécurité mondial. C'est comme cela que le ministère de la Défense est résolument engagé dans la sécurisation de ces aires protégées. Cet engagement n'exclu pas la collaboration avec d'autres partenaires.