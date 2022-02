Congo-Kinshasa: Election des gouverneurs et vice-gouverneurs - L'Union Sacrée affûte les armes

Début de vote le 28/11/2011 à Kinshasa, pour les élections de 2011 en RDC. Radio Okapi/ Ph. John Bompengo

L'Union sacrée pour la Nation suit de près les préparatifs en rapport avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui profilent à l'horizon. Après la publication du calendrier actualisé par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), l'Union Sacrée s'active pour avoir le plus grand nombre de gouverneurs afin que ces derniers accompagnent de manière efficace la vision du chef de l'Etat, Felix Tshisekedi.

Pour ne pas y aller en ordre dispersé, le président du Sénat, Modeste Bahati, a réuni depuis quelques jours, le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mboso Kodia Mpuanga, le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde, et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Tshilumba. Sans oublier tous les chefs des regroupements et personnalités politique membres de l'Union sacrée de la nation. L'objectif étant de peaufiner des stratégies et évaluer les chances de candidats de cette grande plateforme pour bien préparer cette compétition électorale à venir.

A en croire un député qui prend part à ces travaux, les débats se déroulent en toute transparence et démocratie. Il renseigne, par ailleurs, que plusieurs délégués seront aussi envoyés sur terrain dans les provinces concernées par ce scrutin pour procéder au sondage en vue de permettre aux acteurs majeurs de l'Union Sacrée d'évaluer les chances qu'ont leurs candidats face à cette élection.

Il sied de noter que la Commission Electorale Nationale Indépendante a présenté, jeudi 3 février passé, le nouveau calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Ce calendrier fixe cette élection au 6 avril prochain. Cette date sera précédée par le réaménagement des bureaux de réception et traitement des candidatures du 7 au 12 février et la campagne électorale se tiendra du 3 au 5 avril. Cette élection concerne quatorze provinces de la RDC, selon la décision relative à cette élection.

il s'agit de : Bas -Uélé, Haut-Lomami, Kasaï central, Kasaï-Oriental, Kongo Central, Lomami, Maïndombe, Mamiema, Mongala, Tanganyika, Tshopo, Sankuru, Kinshasa et Kwango.