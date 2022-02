Mali: Nos faits et chiffres pour l'année 2021

communiqué de presse

Dans sa mission de protéger et porter assistance aux personnes affectées par le conflit ou les situations de violence, le CICR continue de mener ses actions au Mali. Ainsi durant l'année 2021, le CICR a apporté une assistance aux populations dans les régions affectées au Mali.

La situation humanitaire est restée précaire au Mali en 2021 à cause de mauvaises récoltes dues à une faible pluviométrie et une insécurité devenue endémique dans beaucoup de localités du Centre et du Nord. La criminalité complexifie la situation humanitaire ; les populations sont privées de services sociaux de base, et l'espace humanitaire est très réduit.

Les défis humanitaires liés à l'accès aux soins de santé, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et la protection des populations restent élevés et sans réponses satisfaisantes. Les déplacements des populations fuyant les zones de conflits augmentent les besoins humanitaires. L'accroissement brusque du nombre d'habitants dans les localités hôtes accentue la pression sur les maigres ressources existantes.

Au #Mali, des années de violence ont conduit à une grave crise humanitaire dont les populations civiles sont les principales victimes.

Voici 5 choses à savoir sur la situation humanitaire et comment nous aidons les populations.@ICRC_Africa #COP26 pic.twitter.com/CgvkJTtQ6Y

-- CICR au Mali (@CICR_Mali) November 9, 2021

En plus des effets du conflit, les populations continuent de subir les conséquences du changement climatique qui provoque les inondations et dessèche les quelques espaces verts restants. Le manque d'eau, l'exiguïté de pâturages et de terres cultivables accentue la détresse des populations.

En parcourant ce numéro, vous découvrirez les actions du CICR en faveur des populations en 2021.

180 495 personnes

ont bénéficié de soins de santé primaire (préventifs et curatifs)

230 000 personnes

ont un accès amélioré à l'eau potable.

102 258 personnes

ont bénéficié d'une assistance alimentaire au centre et au nord du Mali.

3 163 967 animaux

vaccinés au profit de 87479 ménages d'éléveurs , soit 524874 individus.

Pour en savoir davantage sur notre action en faveur des communautés vulnérables, vous pouvez télécharger nos faits et chiffres en format PDF.

Bulletin + faits et chiffres au Mali en 2021