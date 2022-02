Madagascar: Conseil des ministres - Les consignes présidentielles affirmées

Comme annoncée par le Chef de l'état, mercredi, sa consigne sur le déploiement des ministres sur terrain a été réaffirmée en conseil des ministres.

U n élan de solidarité. Selon le communiqué du conseil des ministres, c'est ce dont Andry Rajoelina, président de la République, a requis des membres du gouvernement. Un élan de solidarité entre eux, mais également, avec tous les responsables, à tous les niveaux sur tout le territoire. Un élan de solidarité pour être à même de relever le défi d'une "reconstruction rapide", des dégâts causés parle passage des cyclones Batsirai et Ana, ainsi que les intempéries qui se sont abattues sur une partie du pays, en janvier.

Cet élan de solidarité envers les responsables et élus locaux, les ministres en auront besoin pour accomplir la nouvelle mission confiée par le Chef de l'État. Le conseil des ministres a, en effet, réaffirmé le déploiement des ministres dans les régions dont ils sont les coaches, dès aujourd'hui. Cet appel à rejoindre le front, qui a sonné comme un ordre direct a été fait par le locataire d'Iavoloha, dans un discours prononcé à Ambalavao, mercredi. Selon ses dires, ce seront aux "ministres coaches", qu'il incombe de conduire les opérations de "reconstruction rapide", des dégâts cycloniques.

Selon le communiqué du conseil des ministres toujours, ce seront aux "ministres coaches", de s'assurer que les aides sociales que sont les "Vatsy Tsinjo", et "Tosika Fameno", soient allouées et distribuées le plus rapidement possible aux ayant droits. C'est-à-dire les familles sinistrées suite aux intempéries et aux passages des cyclones Ana et Batsirai. Le président de la République a été clair à Ambalavao. "À partir de vendredi, plus aucun ministre ne restera à Antananarivo". Il a même souligné que par ses descentes sur terrain, il montre l'exemple et les autres membres de l'Exécutif doivent ainsi faire pareil.

Redevablité

Dans le sillage du Chef de l'État, le Premier ministre et des ministres ont multiplié les descentes sur terrain afin de s'enquérir des dégâts post sinistres et amorcer ou renforcer les préparatifs pour y faire face. Si la consigne, voir l'ordre présidentiel, est respectée donc l'ensemble de l'Exécutif devrait se déployer sur le front dès aujourd'hui. Seulement, comme constaté depuis la crise sanitaire, il y a des ministres qui rechignent à mettre la main dans le cambouis.

Dès le lendemain de la déclaration de Andry Rajoelina, à Ambalavao, un haut parleur du parti politique d'un ministre a donné de la voix sur le réseau social Facebook, hier. Ils ont appelé à débattre sur "le rôle d'un ministre", en lançant la question, "distribuer du riz est-il l'attribution d'un ministre?". À s'en tenir aux discours du président de la République à l'endroit des sinistrés, toutefois, une présence constante sur terrain des hauts responsables étatiques est la traduction en acte des mots, "l'État ne vous laissera pas tomber. Il va vous aider. Il est à vos côtés".

À Fianarantsoa, mardi, le locataire d'Iavoloha a, par ailleurs, mis l'accent sur "la redevabilité" des politiciens visà-vis de la population, surtout des tenants du pouvoir, élus ou désignés. Il a asséné un tacle à des responsables en poste, au passage, en soutenant que "des hommes politiques, anciennement au pouvoir, même actuels, qui sont là, font preuve d'ingratitude en délaissant la population". Durant le conseil des ministres d'hier donc, le président de la République a réaffirmé ses consignes à l'endroit du gouvernement de vive voix.

Andry Rajoelina a insisté sur "la coordination et le leadership", des ministres dans leur mission de reconstruction rapide des zones sinistrées par les dégâts cycloniques. Dans ce sens , la mobilisation citoyenne pour procéder au "Tanamaro", a été recommandé en conseil des ministres. Le Président a, également, requis qu'un inventaire des dégâts soit fait rapidement, surtout, pour les localités qui ont été dévastées par Ana et Batsirai.

"Une fois les inventaires des dégâts faits, les besoins seront soumis à la validation du président de la République et du Premier ministre pour permettre le déploiement des aides et matériaux de reconstruction nécessaires", indique le communiqué du conseil des ministres. La missive ajoute que le président Rajoelina a exigé que toutes les dispositions soient prises afin d'assurer la probité dans l'usage des moyens affectés à la reconstruction post-sinistre, mais aussi, pour éviter le détournement des aides destinées aux familles sinistrées.

À la lecture de la missive rapportant les grandes lignes de la réunion de l'Exécutif, hier, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Tana-Côte Est (TCE), impraticable suite aux dégâts causés successivement par les cyclones Ana et Batsirai, est inscrite en priorité dans les reconstructions. Pareillement, pour la réhabilitation et la reconstruction des établissements scolaires.