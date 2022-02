Madagascar: Football / FMF - Quel budget pour les sélectionneurs recrutés ?

La FMF possède-t-elle réellement les moyens financiers nécessaires pour recruter cinq nouveaux sélectionneurs, alors qu'elle est toujours sous restriction budgétaire ?

On savait depuis longtemps qu'Isoraka était scindé en deux. Cette semaine, le clivage a pris une nouvelle ampleur avec l'apparition d'une deuxième page Facebook dénommée "FMF - Fédé-ration Malagasy de Football. Et ce, alors que l'ancien compte officiel Fédération Malagasy de Football est toujours effectif.

L'appel d'offres pour trouver cinq sélectionneurs, paru dans les journaux depuis mercredi, a été relayé sur cette nouvelle page FB. D'après plusieurs sources, celle-ci est administrée par les opposants de Raoul Rabekoto. Une question se pose cependant : comment la FMF fera-t-elle pour rémunérer les nouvelles recrues, si la procédure est réellement menée jusqu'à son terme ?

Cette question est tout à fait légitime vu le contexte financier actuel. D'un côté, les employés d'Isoraka n'ont plus reçu leurs rémunérations mensuelles depuis le mois de décembre. Les bureaux sont désespérément vides depuis. De l'autre, l'instance est toujours sous restriction budgétaire par la FIFA. Elle reçoit ainsi un minimum de financement, très loin des six millions USD promis sur quatre ans par le programme FIFA Forward 2.0.

Deal

Les postes à pourvoir sont au nombre de cinq : sélectionneurs Barea A, Barea CHAN-Cosafa-UFFOI et U17, ainsi que sélectionneurs des équipes nationales dames et beach soccer. Mais logiquement, la fonction de sélectionneur de l'équipe nationale A retient plus l'attention. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, une grille salariale avait été publiée par plusieurs médias africains. Le tableau plaçait le technicien de l'époque, Nicolas Dupuis, en 32e position, avec un salaire estimé à 7000 €.

Cette somme sert juste de repère et d'exemple. Et ce, afin de démontrer que le recrutement d'un sélectionneur de haut niveau nécessitera un budget dantesque. Vu la situation dans laquelle elle se trouve, on se demande comment la FMF pourrait couvrir une telle dépense mensuelle ? À moins qu'elle ait conclu un deal avec un partenaire privé, prêt à prendre en charge le salaire du futur patron des Barea. En s'acquittant de la somme, un sponsor externe aurait alors la mainmise sur l'équipe nationale et même sur la Fédération tout entière.