Madagascar: Antanifotsy - Deux voleurs de panneaux solaires appréhendés par les gendarmes

Deux hommes ont été alpagués par des éléments de la brigade de la gendarmerie d'Antanifotsy alors qu'ils volaient des panneaux solaires, à Ambohimasina Ambodirina, mercredi dernier.

Le gardien des pylônes sur les lieux indiqués a surpris trois hommes en train de démonter les plaques solaires. Il a tout de suite alerté les forces de l'ordre, qui se sont rendus sur place quelques minutes plus tard. Les voleurs ont pris la fuite, et les gendarmes avec l'aide du fokonolona ont engagé la course-poursuite. Deux hommes avec les outils volés ont été appréhendés non loin du fokontany. Un autre voleur a réussi à s'échapper. Ceux qui ont été attrapés ont été placés en garde à vue, et les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de leurs complices.

En outre, la Gendarmerie appelle par conséquent à la participation de chacun. Quiconque aura des informations sur ce vol ou verra les voleurs revenir sur les lieux sont priés de l'avertir. Ce n'est pourtant pas la première fois que des bandits volent des panneaux solaires. Le marché des panneaux solaires a le vent en poupe surtout dans les zones rurales et isolées. Le business ne laisse pas insensible les malfaiteurs. Plus le photovoltaïque se développe, plus il le taux de matériaux volés sera en hausse.