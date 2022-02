Madagascar: Biodiversité - Madagascar invité au One Ocean Summit

Le One Ocean Summit entend se pencher sur les mers et les océans en souffrance.

" Le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD) en tant que ministère transversal et qui gère en amont la conservation, le cadre et les accords internationaux... a été invité par le gouvernement français et mandaté par le président de la République de Madagascar " afin d'assister au One Ocean Summit ou (Sommet de l'Océan) qui se déroule du 9 au 11 de ce mois à Brest, en Bretagne, au nord-ouest de la France.

Organisé dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union européenne, l'évènement entend " élever le niveau d'ambition collectif de la communauté internationale sur les questions marines et de traduire notre responsabilité partagée envers l'océan en engagements tangibles ".

Pour hier, Baomiavotse Raharinirina, ministre de l'Environnement et du développement durable, représentant le gouvernement malgache, a effectué l'opening speech de l'atelier " Educate to the sea, ocean for youth " aux côtés du ministre français de l'Education nationale. Un atelier durant lequel il était surtout question d'éducation à la mer et aux océans : " un enjeu crucial pour la jeunesse mondiale et pour notre jeunesse malgache".