Madagascar: Prévisions Météo - Probable formation d'un cyclone le week-end prochain

Les plaies laissées par Batsirai sont encore béantes et voilà qu'un autre cyclogenèse pourrait avoir lieu.

Un à trois cyclones pourraient toucher terre à Madagascar selon les estimations de la direction générale de la météorologie durant la saison cyclonique 2021-2022.

" Ce processus est désormais placé sous la surveillance de Météo Madagascar ", c'est ce qu'on peut lire dans un " communiqué spécial sur le temps à Madagascar " publié par la direction générale de la météorologie du pays hier à 16h00, heure locale. Cet organisme fait référence à l'observation de deux circulations dépressionnaires encore allongées et non fermées au sein de la zone de convergence inter-tropicale établie sur la largeur du bassin de l'océan Indien. Selon les prévisions, l'une serait située au Nord de St Brandon (Maurice) tandis que l'autre est localisée un peu plus à l'Est du bassin, soit au Sud de l'archipel des Chagos. Le communiqué spécial établi par la direction générale de la météo annonce ainsi qu'un " processus de cyclogenèse pourrait se mettre en place à compter du dimanche 13 février 2022 ". Le même document d'expliquer que les " tendances des données analysées suggèrent que le minimum susmentionné évoluera dans un environnement qui serait favorable à son développement. "

Madagascar. Si la date de l'éventuelle formation d'un cyclone est plus ou moins définie, les prévisionnistes du pays annoncent qu'il est, pour le moment, difficile de " confirmer un éventuel risque d'impact direct sur le Nord et le Nord-Est (scénario probable à surveiller) du pays à longue échéance ". Le service météo invite toutefois les populations des régions Diana et Sava à suivre les évolutions de la situation météorologique, particulièrement au début de la semaine prochaine. Le pays est actuellement en pleine saison cyclonique. Les prévisions avancées font état de trois à cinq cyclones qui pourraient intéresser (tourner autour de) Madagascar et d'un à trois cyclones qui pourraient toucher terre (impacter). Pour ce qui est de l'éventuel cyclogenèse prévue à compter du 13 février prochain, les estimations peuvent changer suivant l'évolution des systèmes observés. Une évolution qui, il conviendrait de le rappeler, dépend de plusieurs paramètres. Ces derniers peuvent changer d'une minute à l'autre. Suivre les informations émanant de la direction générale de la météo est la meilleure manière d'être au courant des dernières tendances.