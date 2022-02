Congo-Kinshasa: Butembo - Un député national appelle les jeunes à soutenir l'état de siège

Le député national, Eric Paluku Kamavu a appelé les jeunes de Butembo à soutenir l'état de siège dans la province du Nord Kivu. Il a fait cette déclaration jeudi 10 février à Radio Okapi lors de son séjour à Butembo, dans le cadre des vacances parlementaires.

L'élu de Butembo a demandé aux jeunes, notamment ceux de groupes de pression et mouvements citoyens, d'arrêter avec les manifestations contre l'état de siège.

" Les manifestations organisées par les groupes de pression et autres mouvements paralysant les activités socio-économiques, constitue un manque à gagner pour la population. II y a beaucoup de pertes que nous subissons. Les gens vivent au quotidien et ça nous fait très mal de voir les mamans qui rentrent à la maison avec par exemple les bananes, les avocats, tomates non vendues, qu'elles doivent jeter parce qu'ils sont pourris suite au non-déroulement des activités. Nous allons demander aux jeunes de faire tout pour que ces genres de choses ne puissent pas arriver ", a martelé Eric Paluku Kamavu.

L'élu de Butembo a exhorté les jeunes à se méfier des messages d'intoxication :

" Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de groupes de pressions aussi parfois qui sont sans maître. Ça fait qu'il y ait beaucoup de dégâts qui se font à travers la ville ".

D'après lui, les élus du Nord-Kivu et de l'Ituri sont conscients que l'état de siège connait son lot de problèmes et ils feront rapport à qui de droit pour qu'une solution palliative soit trouvée

" Depuis que je suis arrivé ici, il y a plusieurs rapports que j'ai reçu et que je dois amener à la hiérarchie pour voir comment on peut trouver la solution à toutes les revendications des jeunes. Pendant cette période de l'état de siège, à partir d'un certain moment nous nous sommes rendu compte, nous de l'Ituri et du Nord Kivu qu'il y a eu beaucoup de problèmes et qu'il fallait encore essayer de réorienter cet état de siège. C'est à cause de cela même qu'avec tout ce que nous avons constaté comme échec, qu'il y a eu appel à l'armée étrangère, le UPDF de l'Ouganda pour venir soutenir cet état de siège afin que la paix revienne le plus tôt possible ", a conclu le député national Eric Paluku Kamavu.