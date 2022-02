Ile Maurice: Réouverture des frontières en Australie - Soulagement de la diaspora mauricienne

Le 21 février, l'Australie rouvre son territoire aux touristes entièrement vaccinés, après la fermeture de ses frontières depuis mars 2020. Une nouvelle qui réjouit d'innombrables Mauriciens, las de la longue attente pour rendre visite à leurs proches qui y sont installés.

"Mon fils et ma fille vivent en Australie depuis 12 et 10 ans respectivement. Quand les frontières étaient fermées, j'avais une profonde tristesse, ne pouvant pas voyager pour voir mes enfants. À mon âge, je ne voulais pas aller en quarantaine. J'étais vraiment découragée, ne sachant quand ces restrictions en Australie seraient enlevées", confie Josiane, 76 ans. Bien que sa fille lui ait confié son intention de venir à Maurice plutôt, notre interlocutrice était sur la réserve, surtout avec les nouveaux variants du Covid-19.

Or, aujourd'hui, le sourire est revenu à l'annonce de la réouverture des frontières australiennes. "Avant la pandémie, j'ai voyagé en deux occasions dans ce pays, notamment à Melbourne, Perth et d'autres régions. J'ai passé des moments d'exception avec mes enfants. C'est une joie immense. J'ai l'intention d'y aller à nouveau prochainement."

Comme elle, Sheila, la cinquantaine, a hâte de revoir ses deux filles, installées en Australie : "Mon mari et moi avons attendu non pas des mois mais des années. Bien sûr, on communique beaucoup en ligne, mais ce n'est pas la même chose qu'en présence physique. Aussitôt que nous le pourrons, nous repartirons visiter nos enfants."

"La route sera longue"

Pour un autre Mauricien, la réouverture des frontières est une avancée qui soulage. "Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est la fin des tracasseries et qu'on est retourné à la normale puisque pour le Mauricien qui veut venir en Australie, la route sera longue. Il doit transiter par un autre aéroport puisque la ligne directe de la compagnie nationale d'aviation n'est pas opérationnelle et rien ne dit quand elle le sera."

Pour lui, ceci peut impliquer une augmentation de coût du billet mais aussi des inconvénients que posent les escales dans des aéroports, des mesures administratives et sanitaires et le risque de contamination toujours possible dans des pays où on transite. "Il y a des exigences de vaccination à respecter y compris pour les enfants âgés de 12 ans et plus."

Certes, cette réouverture a plusieurs implications, comme l'indique Ajay Jhurry, président de l'Association des tour-opérateurs. "Vu que la fermeture du territoire australien a été très longue, de nombreux Mauriciens attendent de pouvoir y repartir. Il faudra maintenant considérer les options pour s'y rendre à défaut de vols directs dans l'immédiat. Tout dépendra des stratégies aériennes."

Selon Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'Omarjee Aviation, l'Australie avait instauré des mesures très strictes, ne laissant même pas ses citoyens rentrer sur le territoire sans une quarantaine surveillée plus rigide qu'à Maurice. Toutefois, la réouverture du 21 février implique une attente des futurs passagers pour les vols directs. "On n'aura pas de reprise de vols directs en février mais plutôt dans les prochains mois. L'intérêt des Mauriciens pour se rendre en Australie et celui des vacanciers, essentiellement la diaspora, sont palpables. Il y a quand même des touristes qui viennent à Maurice pour leur lune de miel ou transiter vers l'Afrique."

Avant le Covid-19, l'Australie se situait dans le Top 3 des pays visités pour la diaspora, derrière la France et le Royaume-Uni. Hélas, avec la pandémie, il y a eu une chute des voyageurs, excepté des étudiants et immigrants qui repartaient.

Par conséquent, les demandes risquent bientôt d'exploser, estime Charles Ng, directeur d'Atom Travel. "En décembre 2021, des étudiants mauriciens sont partis en Australie. Maintenant, les Mauriciens en général pourront y aller. Par contre, on n'a pas de grosse demande des Australiens pour visiter Maurice."

Pour sa part, Daniel Saramandif, président de l'Association of Tourism Professionals, espère des retombées pour la diaspora qui viendra à Maurice. "On souhaite que ces Mauriciens, vivant en Australie, viennent dans l'île et profitent de nos hôtels. C'est ainsi que Maurice pourra en bénéficier."

Prix des billets : vers une flambée

Face à l'accroissement des demandes pour les voyages en Australie avec la réouverture du territoire, les billets d'avion vont-ils augmenter ? "Je pense qu'il y aura peut-être une majoration de ces tarifs. Car dans l'aviation, on travaille sur le yield management. Par exemple, si on a 200 sièges dans la classe économie, les dix premières places coûteront un prix, et les suivantes seront plus chères. Celui qui réserve en premier aura un meilleur prix que celui qui le fait en dernier", indique Umarfarooq Omarjee. Dans des pays où le trafic aérien a bien repris, il y a eu une réduction de la fréquence des vols avec des avions mis en "storage facility". Subséquemment, le flux de passagers augmente avec des appareils remplis, ce qui fait qu'il devient plus difficile de trouver les places. Aussi, des réservations d'avance sont effectives pour sécuriser la disponibilité et de meilleurs prix. "On doit suivre la tendance de manière journalière", poursuit-il. D'après Daniel Saramandif, les billets peuvent prendre l'ascenseur avec le prix plus élevé du carburant.

24 328 personnes nées à Maurice vivent en Australie

Selon le recensement de l'Australian Bureau of Statistics réalisé en 2016, 24 328 personnes nées à Maurice sont répertoriées comme résidants d'Australie. Ce chiffre inclut 11 878 hommes et 12 450 femmes. 75,8 % d'entre eux sont de citoyenneté australienne. On compte 12 107 familles dont 5 942 couples avec des enfants, 4 760 couples sans enfant, 1 181 familles monoparentales et 222 incluant d'autres types de familles.