Seychelles: Trafic de drogue - Ouverture du procès d'un mauricien aux Seychelles

Il est impliqué dans un trafic de drogue valant Rs 227 millions. Le procès de Faiz Ali Mubarak, d'origine mauricienne et habitant La Gogue, Mahé, et deux autres accusés, en l'occurrence Micky Paul Barbier, de Glacis, Mahé, et François Richard De L'Etourdie, résidant à La Gogue, Mahé, s'est ouvert hier devant la Cour suprême des Seychelles.

Faiz Ali Mubarak, qui a retenu les services de Me Shakeel Mohamed, fait l'objet de six accusations formelles en vertu de l'article 5 de la Misuse of Drugs Act. Selon le premier acte d'accusation, en tant que propriétaire et responsable du navire de pêche Baba Ali immatriculé aux Seychelles, l'accusé, en compagnie de Micky Paul Barbier et François Richard De L'Etourdie, se trouvait à bord du navire de pêche le 22 mai 2021. Il a été pris en flagrant délit en train d'importer aux Seychelles de l'héroïne d'un poids net de 8019,40 grammes et 3839,31 grammes d'héroïne d'une pureté de 47%. Selon l'acte d'accusation, la drogue a été récupérée à bord d'un bateau iranien se trouvant aux larges des eaux seychelloises. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 120 291 000 et Rs 57 589,65 respectivement. Il est également reproché aux accusés de s'adonner au trafic de drogue.

Les troisième et quatrième chefs d'accusation reprochent au Mauricien d'avoir, à bord de son bateau, approché le bateau iranien pour importer aux Seychelles du Haschish (résine de cannabis) d'un poids net de 8917,60 grammes, d'une valeur de Rs 107 011 200 le même jour, soit le 22 mai. Une accusation de complot pour importation et trafic de drogue a également été déposée contre les trois protagonistes.

C'est par visioconférence que Me Shakeel Mohamed, qui représente les intérêts de Faiz Ali Mubarak, fera ses plaidoiries devant la Cour suprême des Seychelles. Tandis que les avocats de la défense ont réclamé des documents hier, portant sur les 'statements' fournis par des témoins dans cette affaire, la poursuite a indiqué au juge que le nécessaire sera fait la semaine pro- chaine, soit le 17 février, pour permettre aux avocats de préparer leurs arguments.

Selon nos indications, une fois les documents remis à la défense, Faiz Ali Mubarak devra plaider coupable ou noncoupable devant cette haute instance judiciaire des Seychelles.