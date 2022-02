Ile Maurice: Accident - Le choc à l'arrière plus fréquent

C'est prouvé. Le choc arrière entre véhicules roulant dans la même direction est la plus commune des situations d'accident. Cette cause représentait 36,7% des accidents en 2021, en légère hausse sur la moyenne durant ces 25 dernières années (35,6%). C'est ce que montre une analyse des données compilées sur plus de deux décennies par la société GFA Insurance Ltd.

Selon Aadil Ruhomutally, Deputy Managing Director, lorsque deux véhicules se suivent et que le second heurte le premier, ce dernier est généralement considéré comme une victime ayant subi le choc de façon passive. "C'est la raison pour laquelle un conducteur a intérêt à rester maître de sa vitesse, être vigilant et respecter une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède", affirme Aadil Ruhomutally, également responsable du département réclamations de GFA Insurance.

Une hausse a également été notée concernant les accidents lors d'une marche arrière en faisant une manœuvre - 16,4% en 2021 comparé à une moyenne de 14,5% durant les 25 dernières années. La distraction (par téléphone ou autre), manque de visibilité, vitesse inadaptée ou le manque de vigilance constituent également les causes d'accidents les plus souvent citées, selon la même étude.

L'analyse des chiffres révèle également que davantage de femmes sont impliquées dans des accidents. En 2021, elles étaient impliquées dans 8,4% des accidents, alors que la moyenne durant les 25 dernières années est de 5,8%. Les 25-34 ans sont les plus impliqués dans les accidents - stable autour de 26,7% - suivis des 35-44 ans (23,2% en 2021 comparé à une moyenne 24,3% de 1997 à 2021).

Cependant, la GFA Insurance note une hausse d'accidents parmi les 55-60 ans (11% d'accidents en 2020, alors que la moyenne sur 25 ans est de 8,7%). Une croissance similaire a été notée parmi ceux de plus de 60 ans (d'une moyenne de 8,7% à 11,8% en 2021). Les accidents en journée sont en hausse. Près d'un tiers des accidents a été enregistré de midi à 16 heures - environ 31,2% en 2021 comparé à une moyenne de 28,9%.

Les accidents de 19 heures à minuit ont chuté de 1,4 points alors que le nombre d'accidents de minuit à 6 heures du matin a diminué de 0,6 points.

"Ce tableau est loin d'être le plus complet et le plus précis mais il mérite une réflexion sur nos habitudes, ainsi que sur ces manques de vigilance à la suite desquels tout peut basculer", conclut Aadil Ruhomutally.