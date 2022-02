Tunisie: Ligue des champions | Phase de groupes - ESS-CR Belouizdad (Cet après-midi, à 17h00) - Mathlouthi dans les bois

Atteint de covid, Ali Jemal n'a repris les entraînements que mercredi. Il se contentera de s'asseoir sur le banc des remplaçants.

A l'instar des autres clubs tunisiens engagés dans les compétitions continentales interclubs, l'ESS retrouve la compétition africaine. Elle reçoit cet après-midi, à 17h00, la formation algérienne de Belouizdad, pour le compte de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. C'est le stade de Radès qui abritera cette rencontre, l'Olympique de Sousse est encore en travaux.

L'explication de cet après-midi constitue la première sortie continentale de Roger Lemerre, qui ambitionne de redorer le blason de la formation étoilée, notamment sur la scène africaine. Or, en ces temps difficiles de pandémie, aucune équipe n'est à l'abri. La formation étoilée n'y échappe pas, puisque son premier gardien, Ali Jemal, a attrapé ces derniers jours le covid-19. Il est guéri, certes, mais il n'a repris les entraînements que mercredi. De ce fait, il devra été ménagé par le staff technique, cet après-midi. Selon les informations en provenance de Sousse, Ali Jemal fera banquette et cèdera sa place de titulaire à Aymen Mathlouthi. Ce dernier affiche la grande forme et s'est bien préparé en prévision de l'explication de tout à l'heure. Par ailleurs, la titularisation de Mathlouthi est le principal changement que connaîtra le onze de départ étoilé cet après-midi.

En 4-4-2 losange

Chaque entraîneur a sa formule de prédilection. Roger Lemerre, lui, préfère jouer en 4-4-2 losange. Benayada et Louafi seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense. L'axe central sera composé du duo Ghedamsi-Naouali. Le quatuor, Zaddem-Baayou-Msakni et probablement Ben Amor, composera l'entrejeu. Enfin, l'attaque sera conduite par la paire Coulibaly-Amri.

Cela dit, deux joueurs sont annoncés dans le doute. Il s'agit de Jacques Mbé et Zinedine Boutmène, qui pourraient sauter la rencontre d'aujourd'hui pour cause de blessure. Jusqu'à hier, ces deux joueurs n'étaient pas opérationnels à 100%, ce qui laisse planer le doute quant à leur participation.

L'absence de Mbé et Boutmène, si elle se confirme, ne devra pas poser problème pour le staff technique. L'effectif étoilé étant suffisamment riche. L'essentiel pour Roger Lemerre est d'entamer cette phase de groupes de la C1 africaine sur une note positive. En fin connaisseur, le technicien français saura bien négocier la rencontre de cet après-midi. Certes, le match à domicile est décalé à Radès, mais cette délocalisation ne devra pas constituer un handicap pour le vieux routier.