Sénégal: Les dirigeants marseillais n'ont pas aimé le départ de Pape Gueye à la CAN 2021

L'OM a multiplié les appels auprès de la fédération sénégalaise pour ramener Pape Gueye pour le match face à Nice.

C'est bien connu, la CAN fait souvent grincer les dents des clubs et cette édition 2022 n'a pas fait exception. Notamment du côté de l'OM. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec le Sénégal, Pape Gueye (23 ans) a remporté le premier trophée de sa carrière. On retiendra ses intéressantes entrées en jeu sans oublier sa titularisation qui avait apporté de l'équilibre dans le jeu des Lions du Sénégal. Pape Guèye a aussi démontré pendant cette Coupe d'Afrique qu'il est déjà taillé pour incarner le football sénégalais de demain. Pourtant, le départ du milieu de terrain à la CAN 2021 n'aurait pas été souhaité par son club : l'Olympique de Marseille.

Dans son édition du jour, l'Equipe revient en effet sur le " contraste saisissant " entre la folie de Dakar pour célébrer le titre et l'accueil pour le moins minimaliste des dirigeants marseillais au retour Pape Gueye. Selon les dernières informations du quotidien sportif, l'OM aurait préféré conserver son milieu de terrain, notamment en raison du lourd calendrier des Phocéens durant la compétition africaine. De plus, le joueur de 23 ans a décidé d'opter pour la sélection des Lions de la Teranga quelques semaines avant le début de la CAN et club olympien n'aurait pas forcément apprécié.

Plus globalement, les dirigeants marseillais n'ont pas apprécié de voir Pape Gueye pas forcément prévus quitter l'OM pour le Sénégal en janvier.